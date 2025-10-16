南投擬設固定抽水站抗淹 議員批規格太小「治標不治本」

南投市大眾汽車教練場及周邊地區今年嚴重淹水，南投縣議員吳棋楠今天質詢指出，貓羅溪短短一小時內積水可達一公尺高，顯示現有排水及抽水能量不足。他要求縣府除增設抽水設備外，應從根本著手推動貓羅溪疏濬工程，徹底解決長年淹水之苦。

南投縣工務處長張弘岳說，目前短期方案已規劃在大眾教練場附近增設固定式抽水站，並擴大現有集水井容量，相關計畫已送水利署審查中，尚待核定。新設抽水站將增設每秒0.3立方米（Cms）的抽水能力，並搭配監測及自動啟動系統，可在降雨初期即啟動抽水，縮短應變時間。

吳棋楠質疑，僅增加0.3立方米抽水量「根本不成比例」，難以應付每小時積水上升一公尺的暴雨情形。他要求工務處檢討規格，將新抽水站能力提升至每秒1立方米以上。張弘岳表示，目前共有9部移動式抽水機，每部抽水量為0.3立方米，合計達每秒2.7立方米，並已規劃好布設點，汛期前即可完成部署。

張弘岳指出，短期改善包括打通三塊厝排水口、清除進入貓羅溪的淤泥、設置自動閘門等措施，預期明年汛期前能初步改善情形。中長期計畫則持續研擬中。

吳棋楠強調，抽水站「治標不治本」，真正的解方仍是加速貓羅溪疏濬。他指出，貓羅溪中游至平林橋段淤積嚴重，如能在中寮、集集間低窪谷地開闢15公頃以上的土方堆置場，可容納約450萬立方米泥砂，足以處理南投市段淤積量。他建議縣府與第三河川分署合作，完成徵地及疏濬計畫，長遠改善市區積水問題。

張弘岳說，貓羅溪屬中央管河川，縣府6月28日豪雨後拜會第三河川分署，建議儘速提出疏濬計畫，目前第三河川分署仍面臨泥砂堆置無處的難題，但縣府願配合協助尋地，共同推動治本方案。