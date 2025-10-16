快訊

南投擬設固定抽水站抗淹 議員批規格太小「治標不治本」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市貓羅溪旁大眾汽車駕訓班低窪區，去年至今三度淹水，汽機車不及移走滅頂。圖／本報資料照片
南投市大眾汽車教練場及周邊地區今年嚴重淹水南投縣議員吳棋楠今天質詢指出，貓羅溪短短一小時內積水可達一公尺高，顯示現有排水及抽水能量不足。他要求縣府除增設抽水設備外，應從根本著手推動貓羅溪疏濬工程，徹底解決長年淹水之苦。

南投縣工務處長張弘岳說，目前短期方案已規劃在大眾教練場附近增設固定式抽水站，並擴大現有集水井容量，相關計畫已送水利署審查中，尚待核定。新設抽水站將增設每秒0.3立方米（Cms）的抽水能力，並搭配監測及自動啟動系統，可在降雨初期即啟動抽水，縮短應變時間。

吳棋楠質疑，僅增加0.3立方米抽水量「根本不成比例」，難以應付每小時積水上升一公尺的暴雨情形。他要求工務處檢討規格，將新抽水站能力提升至每秒1立方米以上。張弘岳表示，目前共有9部移動式抽水機，每部抽水量為0.3立方米，合計達每秒2.7立方米，並已規劃好布設點，汛期前即可完成部署。

張弘岳指出，短期改善包括打通三塊厝排水口、清除進入貓羅溪的淤泥、設置自動閘門等措施，預期明年汛期前能初步改善情形。中長期計畫則持續研擬中。

吳棋楠強調，抽水站「治標不治本」，真正的解方仍是加速貓羅溪疏濬。他指出，貓羅溪中游至平林橋段淤積嚴重，如能在中寮、集集間低窪谷地開闢15公頃以上的土方堆置場，可容納約450萬立方米泥砂，足以處理南投市段淤積量。他建議縣府與第三河川分署合作，完成徵地及疏濬計畫，長遠改善市區積水問題。

張弘岳說，貓羅溪屬中央管河川，縣府6月28日豪雨後拜會第三河川分署，建議儘速提出疏濬計畫，目前第三河川分署仍面臨泥砂堆置無處的難題，但縣府願配合協助尋地，共同推動治本方案。

吳棋楠表示，貓羅溪淤積問題長達二、三十年未解，是南投市「逢雨必淹」的主因，呼籲縣府與中央共同面對，只要疏濬完成，未來二、三十年南投市都不再有淹水困擾。

南投市大雨必淹，議員要求縣府和中央合作疏浚貓羅溪，改善淹水問題。記者江良誠／攝影
南投市貓羅溪旁大眾汽車駕訓班低窪區，去年至今三度淹水，汽機車不及移走滅頂。圖／本報資料照片
南投市大雨必淹，議員要求縣府和中央合作疏浚貓羅溪，改善淹水問題。記者江良誠／攝影
