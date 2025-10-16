聽新聞
台中大安區第二辦公室建物耐震補強 明年第一季將變身親子館
台中市大安區第二辦公室過去是做為政黨的地區黨部辦公室，但面臨建物老舊、耐震能力不足的問題，地方爭取經費辦理耐震補強工程，市議員李文傑因而成功爭取經費1820多萬元，計畫完工後除提供大安調解委員會使用外，也將引進親子館進駐，讓行政與親子照護資源更加完善。
市議員李文傑今天向地方舉辦耐震補強工程說明會，指出大安區第二辦公室原址為黨部大樓，但因建物老舊且耐震能力不足，未來是行政洽公的重要據點，為確保民眾洽公安全，因而針對建築物耐震補強，打造安全的行政與親子服務空間，強調配合地方需求，將增設親子館於明年啟用。
社會局科長陳曉茵說，親子館預計於明年第一季啟用，最多可同時容納13組親子使用，將提供大安地區家庭更多元且安全的育兒空間；中庄里長莊明堯對此也表示，過去里民缺乏這類資源，往往得特地前往大甲才能使用親子設施，如今大安也有親子館，能就近使用非常方便，感謝盧市長與議員的爭取與支持，期盼工程如期如質完成。
