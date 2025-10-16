台中市連續3年發物調券…議員質疑不公 偏鄉難領甚至有區域掛0

台中市政府為振興商圈經濟，2023年起發放物調券，100元換200元，每次發放屢屢引起大排長龍。議員指出，物調券存在區域不公，發放區域集中在市區，海線、山線的區域數量較低，石岡區甚至掛0；市府回應，物調券是以攤商數量計算，無攤商區域會請區公所發放。

台中市議會今天進行財政經濟業務質詢。民進黨議員楊典忠、林祈烽聯合質詢，楊典忠表示，市府3年來每年編列7000萬元發放物調券，但不少民眾反映，這3年來從未拿到過1次物調券，顯然物調券已經成為特定區域的振興專屬品。

楊典忠指出，物調券有3點不公平，第一，發放時間地點不公，民眾若無法在指定地點時間領取，永遠領不到；第二，發放限於市場商圈或攤販集中區，沒在此區域的攤販不只無法得到利益，還會流失買氣；第三，發放區域不公，完全集中在市中心。

楊典忠舉例，近2年發出105萬張物調券，位於市區的東區、南區、中區、北屯、西屯，加起來就有超過47萬張，反觀海線地區的清水、梧棲、沙鹿，發放總數僅9萬張，甚至不如東區1區，而山線的潭子、外埔個僅有750張、300張，石岡更是1張都沒有。

楊典忠質疑，每區的市民都有繳稅，領到的物調券數量卻差距極大，應該檢討發放原則，讓偏鄉非傳統商圈的區域也能享受政策紅利；物調券的政策初衷是振興微型經濟，但發放不公導致城鄉差距加劇，應修正方向以民眾為主，讓台中經濟遍地開花。

副市長黃國榮說，這3年的物調券「我也沒領到過」，物調券設計本就是要振興市場、商圈與夜市經濟，不是普發，民眾須要到現場排隊。經濟發展局長張峯源表示，物調券的發放數量以攤位數、商圈會員數計算，石岡區沒有市場、商圈和夜市，市府會請區公所發放，民眾再就近到東勢、豐原消費。