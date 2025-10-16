快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

台中市連續3年發物調券…議員質疑不公 偏鄉難領甚至有區域掛0

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市議員楊典忠（右）、林祈烽（左）聯合質詢，質疑物調券發放不公，忽視偏鄉地區，建議市府修正方向避免加劇城鄉差距。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議員楊典忠（右）、林祈烽（左）聯合質詢，質疑物調券發放不公，忽視偏鄉地區，建議市府修正方向避免加劇城鄉差距。記者陳敬丰／攝影

台中市政府為振興商圈經濟，2023年起發放物調券，100元換200元，每次發放屢屢引起大排長龍。議員指出，物調券存在區域不公，發放區域集中在市區，海線、山線的區域數量較低，石岡區甚至掛0；市府回應，物調券是以攤商數量計算，無攤商區域會請區公所發放。

台中市議會今天進行財政經濟業務質詢。民進黨議員楊典忠、林祈烽聯合質詢，楊典忠表示，市府3年來每年編列7000萬元發放物調券，但不少民眾反映，這3年來從未拿到過1次物調券，顯然物調券已經成為特定區域的振興專屬品。

楊典忠指出，物調券有3點不公平，第一，發放時間地點不公，民眾若無法在指定地點時間領取，永遠領不到；第二，發放限於市場商圈或攤販集中區，沒在此區域的攤販不只無法得到利益，還會流失買氣；第三，發放區域不公，完全集中在市中心。

楊典忠舉例，近2年發出105萬張物調券，位於市區的東區、南區、中區、北屯、西屯，加起來就有超過47萬張，反觀海線地區的清水、梧棲、沙鹿，發放總數僅9萬張，甚至不如東區1區，而山線的潭子、外埔個僅有750張、300張，石岡更是1張都沒有。

楊典忠質疑，每區的市民都有繳稅，領到的物調券數量卻差距極大，應該檢討發放原則，讓偏鄉非傳統商圈的區域也能享受政策紅利；物調券的政策初衷是振興微型經濟，但發放不公導致城鄉差距加劇，應修正方向以民眾為主，讓台中經濟遍地開花。

副市長黃國榮說，這3年的物調券「我也沒領到過」，物調券設計本就是要振興市場、商圈與夜市經濟，不是普發，民眾須要到現場排隊。經濟發展局長張峯源表示，物調券的發放數量以攤位數、商圈會員數計算，石岡區沒有市場、商圈和夜市，市府會請區公所發放，民眾再就近到東勢、豐原消費。

經濟發展 台中市 夜市

延伸閱讀

台中購物節國際化再升級 局長張峯源：預估1萬名外籍人士下載台中通

台中2火化場年收近億元 議員籲調升回饋金至8%

台中戶政所花錢租刷卡設備 推動10年僅達三成遭批牛步

國道客運慘淡！台中規劃四大轉運中心....議員憂成蚊子館

相關新聞

台中市連續3年發物調券…議員質疑不公 偏鄉難領甚至有區域掛0

台中市政府為振興商圈經濟，2023年起發放物調券，100元換200元，每次發放屢屢引起大排長龍。議員指出，物調券存在區域...

2公頃絕美花海…飛天小女警今年主視覺 台中國際花毯節11月登場

「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11月8日至11月30日盛大登場！此次活動...

南投擬設固定抽水站抗淹 議員批規格太小「治標不治本」

南投市大眾汽車教練場及周邊地區今年嚴重淹水，南投縣議員吳棋楠今天質詢指出，貓羅溪短短一小時內積水可達一公尺高，顯示現有排...

台中大安區第二辦公室建物耐震補強 明年第一季將變身親子館

台中市大安區第二辦公室過去是做為政黨的地區黨部辦公室，但面臨建物老舊、耐震能力不足的問題，地方爭取經費辦理耐震補強工程，...

豐原派出所借地政所廳舍11年後遷離 屋主竟依依不捨…有溫馨原因

台中市豐原警分局豐原派出所昨天搬到新廳舍辦公，提醒民眾報案和洽公不要走錯地方；派出所借豐原地政所廳舍11年，二單位合署辦...

不給走斑馬線引議！台中新光商圈昨起恢復正常 仍禁止車輛排隊

台中市第六警分局因新光三越復業、大遠百周年慶檔期，擔心交通圍堵，六分局配合交通局執行「禁排令」，只要2百貨的停車場停滿，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。