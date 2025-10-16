不給走斑馬線引議！台中新光商圈昨起恢復正常 仍禁止車輛排隊

台中市第六警分局因新光三越復業、大遠百周年慶檔期，擔心交通圍堵，六分局配合交通局執行「禁排令」，只要2百貨的停車場停滿，即禁止顧客開車排隊，後續也禁止行人從市政北七路北側人行道通行，以免人車交織，引來市民不滿。第六警分局今宣布，從昨天起新光、大遠百商圈的交管恢復正常，行人可走斑馬線，但「禁排令」繼續。

第六警分局與交通局因應新光三越復業、大遠百周年慶及連假檔期，擔心過去排隊進兩家百貨停車場的車隊，造成周邊台灣大道回堵，從今年9月27日起，展開「斷流」的禁排令措施，只要兩家百貨公司停車場停滿，警方即禁止車輛排隊，違者將告發。

警方後續又因市政北七路、惠中路大遠百停車場入口之間路段，有行人、汽車交織情形，也限制該路口兩處斑馬線，禁止行人通行，但有市民批評「斑馬線還限制行人通行，算什麼行人正義」。

第六警分局表示，今年9月27日起，配合市府交通局「禁排令」於新光三越、大遠百商圈周邊實施交通疏導管制措施，迄今已有顯著成效，達成階段性任務目標，10月15日起相關交通管制措施恢復常態。

六分局說，取消假日尖峰時段「市政北七路與惠中路口北側及西側行人穿越道禁止通行」之管制，以宣導代替管制，提醒民眾由南側行人穿越道前往百貨公司，以達到人車分流，避免事故發生。

另外也撤除臨時警示牌面，改由員警或義交現場勸導駕駛人，接近行人穿越道時確實停讓；同時提醒行人走行人穿越道應遵守號誌、不滑手機。

六分局指出，持續透過遠端監控設備觀察周邊交通流量，視現場交通狀況及警力機動派遣疏導，另也滾動修正疏導措施，在斷流措施時，將開放惠中路南向右側二車道的機車，右轉進入市政北七路，但行駛於機車優先道機車則僅能直行，以避免發生事故。