豐原派出所借地政所廳舍11年後遷離 屋主竟依依不捨…有溫馨原因

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原警分局豐原派出所昨天搬到新廳舍辦公，提醒民眾報案和洽公不要走錯地方。圖／警方提供
台中市豐原警分局豐原派出所昨天搬到新廳舍辦公，提醒民眾報案和洽公不要走錯地方。圖／警方提供

台中市豐原警分局豐原派出所昨天搬到新廳舍辦公，提醒民眾報案和洽公不要走錯地方；派出所借豐原地政所廳舍11年，二單位合署辦公，地政人員依依不捨，溫馨原因是地政所都是女職員，有時遇到難處理的洽公民眾，員警走到隔壁的地政所櫃台協助，地政人員感謝，有員警當「鄰居」很安心。

行政機構間有時因蓋新廳舍，會暫時借用對方廳舍辦公，許多人認為自己辦公廳舍不足還要借他機關使用，當要回廳舍時應該會鬆了一口氣，豐原派出所因廳舍老舊原址拆除重建，向豐原地政所借一樓辦公也為民服務，二單位合署辦公已11年。

豐原警分局豐原派出所及豐原交通分隊昨天遷入新址台中市豐原區中山路508號，結束自民國104年11月18日以來，長達近11年與豐原地政所的合署辦公，警方向地政所道謝和道別，借用11年廳舍情誼。

據了解，當豐原派出所新廳舍完工將啟用前，許多地政人員依依不捨，私下表示希望派出所不要搬走，有這群好鄰居警察，地政人員辦公時很安心，地政所女職員有時遇到難處理的洽公民眾，員警會主動協助，地政人員很感激。

豐原 鄰居 台中市

相關新聞

台中市連續3年發物調券…議員質疑不公 偏鄉難領甚至有區域掛0

台中市政府為振興商圈經濟，2023年起發放物調券，100元換200元，每次發放屢屢引起大排長龍。議員指出，物調券存在區域...

2公頃絕美花海…飛天小女警今年主視覺 台中國際花毯節11月登場

「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11月8日至11月30日盛大登場！此次活動...

重陽節彰化有鄉鎮送實用血壓計 明年擬再調高敬老禮金

重陽節各鄉鎮市敬老禮金陸續發放中，除了縣府的敬老禮金，部分鄉鎮也研擬再加碼，溪湖鎮今年除了80歲以上長輩獲贈實用血壓計，...

南投擬設固定抽水站抗淹 議員批規格太小「治標不治本」

南投市大眾汽車教練場及周邊地區今年嚴重淹水，南投縣議員吳棋楠今天質詢指出，貓羅溪短短一小時內積水可達一公尺高，顯示現有排...

台中大安區第二辦公室建物耐震補強 明年第一季將變身親子館

台中市大安區第二辦公室過去是做為政黨的地區黨部辦公室，但面臨建物老舊、耐震能力不足的問題，地方爭取經費辦理耐震補強工程，...

豐原派出所借地政所廳舍11年後遷離 屋主竟依依不捨…有溫馨原因

台中市豐原警分局豐原派出所昨天搬到新廳舍辦公，提醒民眾報案和洽公不要走錯地方；派出所借豐原地政所廳舍11年，二單位合署辦...

