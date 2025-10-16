豐原派出所借地政所廳舍11年後遷離 屋主竟依依不捨…有溫馨原因

台中市豐原警分局豐原派出所昨天搬到新廳舍辦公，提醒民眾報案和洽公不要走錯地方；派出所借豐原地政所廳舍11年，二單位合署辦公，地政人員依依不捨，溫馨原因是地政所都是女職員，有時遇到難處理的洽公民眾，員警走到隔壁的地政所櫃台協助，地政人員感謝，有員警當「鄰居」很安心。

行政機構間有時因蓋新廳舍，會暫時借用對方廳舍辦公，許多人認為自己辦公廳舍不足還要借他機關使用，當要回廳舍時應該會鬆了一口氣，豐原派出所因廳舍老舊原址拆除重建，向豐原地政所借一樓辦公也為民服務，二單位合署辦公已11年。

豐原警分局豐原派出所及豐原交通分隊昨天遷入新址台中市豐原區中山路508號，結束自民國104年11月18日以來，長達近11年與豐原地政所的合署辦公，警方向地政所道謝和道別，借用11年廳舍情誼。

據了解，當豐原派出所新廳舍完工將啟用前，許多地政人員依依不捨，私下表示希望派出所不要搬走，有這群好鄰居警察，地政人員辦公時很安心，地政所女職員有時遇到難處理的洽公民眾，員警會主動協助，地政人員很感激。