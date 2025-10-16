不要走錯了！豐原派出所借用地政所廳舍11年現已搬新址

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原警分局豐原派出所及豐原交通分隊昨天遷入新址「台中市豐原區中山路508號」，結束自民國104年11月18日以來，長達近11年與豐原地政所的合署辦公。圖／警方提供
台中市豐原警分局豐原派出所及豐原交通分隊昨天遷入新址台中市豐原區中山路508號，結束自民國104年11月18日以來，長達近11年與豐原地政所的合署辦公，警方也向地政所道謝和道別，借用11年廳舍情誼。

豐原警分局長謝建國昨天下午率隊拜訪豐原地政事務所，針對當前詐騙趨勢與防制策略交流，也與地政人員進行「合署辦公近11年」的溫馨道別。

豐原派出所及豐原交通分隊於昨天正式遷入新址豐原區中山路508號，結束自民國104年11月18日以來長達近11年的合署辦公歷程。

雙方就近期不動產登記異常態樣、詐騙手法演變等議題進行深入討論，分享實際案件處理經驗。分局長謝建國指出，詐騙集團手法層出不窮，警方與地政單位唯有密切合作、即時通報，才能在第一時間攔阻可疑登記行為，守護民眾財產安全。

豐原地政事務所主任徐浩雄表示，地政單位將持續落實「地政防詐三寶」，包括「地籍異動即時通」、「二類謄本住址隱匿」及「指定送達處所」等措施，並與警方建立即時聯繫窗口，加強橫向聯繫，共同防堵不動產詐騙風險。

豐原警分局豐原派出所及豐原交通分隊昨天遷入新址「台中市豐原區中山路508號」，結束自民國104年11月18日以來，長達近11年與豐原地政所的合署辦公，警方向地政所道謝。圖／警方提供
豐原 詐騙集團 台中市

