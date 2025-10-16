2公頃絕美花海…飛天小女警今年主視覺 台中國際花毯節11月登場

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11月8日至11月30日登場，主視覺是飛天小女警。圖／台中市觀旅局提供
「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11月8日至11月30日盛大登場！此次活動為期23天，橫跨4個周末假日，每天上午8時30分至下午4時30分，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，精心打造2公頃絕美花毯，為遊客獻上花卉盛宴。

台中市府觀旅局今天正式發布今年度花毯節主視覺，揭曉將推出全球經典動畫「飛天小女警」主題裝置與限定主題館，打造一場前所未見的全新主題花卉盛會。遊客可以看到多個呈現飛天小女警角色的藝術裝置，包含聰明樂觀的領導者花花（Blossom）、天真愛撒嬌的少女代表泡泡（Bubbles），及活潑好動的堅強後盾毛毛（Buttercup）！

台中市觀旅局長陳美秀表示，除了令人期待的主題合作，此次花毯節更融入永續共創精神。活動擴大「永續異業結合」規模，邀請來自新社、東勢一帶超過300位在地長者、孩童及居民共同參與花卉創作，讓花卉藝術融入地方生活。現場也將設置「飛天小女警限定主題館」，販售與在地小農共同開發的限定商品，包括小農水果禮盒、DIY香菇太空包、柑橘果凍等，透過商業模式實踐永續，同時也為在地產業帶來實質觀光經濟效益。

陳美秀說，今年再度與新社花海共同辦理，市府也再度整合「中台灣農業行銷展售會」，匯集包含台中總計8縣市的特色農產品，打造中台灣最大的農產交流平台，帶動地方產業與觀光經濟。為推廣山城深度旅遊，觀旅局也積極與國內外旅行社合作，推出「探索台中之美 引客獎勵方案」，吸引更多遊客前來，共同為山城旅遊注入新活力，讓更多人感受台中山城的獨特魅力。

觀旅局邀請全國民眾提早安排時間與家人朋友共同來遊玩，花毯節的詳細資訊及最新動態，可持續關注「大玩台中」臉書粉絲團「台中觀光旅遊網」

