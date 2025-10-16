美港公路交管變單線 尖峰塞爆

連接台中、彰化的和美大橋新建工程，為配合和美端橋梁引道施工，本月14日起至12月31日封閉美港公路（台61乙）往伸港方向的西行線，原雙向雙車道調整為單車道，交通尖峰造成大塞車引發民怨；警方說，將調整號誌秒數及派員指揮因應。

斥資近32億元，跨越大肚溪的和美大橋新建工程，由台中市政府施工，新橋全長約1440公尺、寬22公尺，橋面規劃雙向4車道、2個機車專用道，預定明年11月30日完工，目前進度約8成。新橋銜接台中市大肚區文昌路與彰化縣和美鎮，原需繞行超過10公里、耗時逾30分鐘，完工後車程僅需2分鐘，大幅縮短交通距離。

台中市政府指出，和美大橋目前工程進度達78%，為配合和美端橋梁引道施工，在12月31日前實施第一階段交管，封閉美港公路往伸港的西行線，東行線原雙車道調整為「雙向各一車道通行」，另濱海路近國道三號橋下，12月中下旬封閉部分南下路段，並改至北上路段採雙向管制；第二階段明年1月1日至8月31日封閉美港公路東行線，第三階段自明年8月31日至10月31日封閉美港公路雙向內側車道。

由於第一及第二階段東、西行輪著交管，原雙車道減為單車道，將持續到明年10月31日，時間達1年。彰化縣議員賴清美建議施工單位提前完工，減少用路人的不便。

和美警分局表示，美港公路沿著和美交流道通往國3，平時車流量就大，如今兩個車道減為一個車道，塞車會更嚴重，警方會派員到場疏導，並調整號誌秒數因應。