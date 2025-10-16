防止濫倒 彰化嚴管土方流向

苗栗縣環保局通過大桃坪土石方堆置場環評審查遭地方抗爭，苗栗縣政府表示，縣內土石方場目前只剩3家仍在運作，但已接近飽和，有必要新設大桃坪土石方堆置場；彰化縣目前則有3家土資場，縣府水資處表示，尚能應付縣內處理能量。

苗栗縣政府水利處表示，縣內現有13家土資場，目前有餘量還在運作3家，但接近飽和，勉強做加工型分類。新設大桃坪土石方堆置場案已核定，目前進行水土保持工程，縣府將監督要求依興辦事業計畫等相關落實，至於頭屋鄉外獅潭九星土石方資源堆置處理場申設案，去年底引發地方2度抗爭，至今沒有進度。

縣府水利處指出，全縣另有3處地點，業者有意興辦土資場，但尚未遞件申請，3場地點經了解都相當偏僻，附近鮮有住家，目前沒有聽聞抗爭。

此外，縣府在後龍鎮龍城段4筆土地，一般農業區、農牧用地面積1.84公頃，規畫土石方資源及營建混合物堆置處理場，已變更特定目的事業用地，近期會上網標租，縣府出土地，委託民間經營，公家監督更具公益性，初估1個月可以處理分類1、2000噸。

彰化縣過去常發生營建廢棄物亂倒案件，縣政府水利資源處表示，經縣府嚴格執行土方流向管理及土資場審查機制，及加強取締已有效遏止，目前縣內3家土資場，年核准處理量約85萬立方公尺，去年統計實際處理量達67萬立方公尺，尚能應付縣內處理能量，縣府並開放具備適當場址及營運能力的廠商依法設置合法土資場。

縣府水資處表示，內政部國土管理署將從明年1月1日起，推動GPS及電子聯單控管制度，全面掌握土方運輸流向及去處，以防止非法傾倒及汙染情形，縣府並將推動資源循環利用，正積極評估設置「彰化縣土方再利用資源循環中心」，促進環境永續發展。