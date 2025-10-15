快訊

民代要求因應現代祭祖需求 潭雅神納骨塔應增祖先牌位區

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市不少納骨塔設有寄放祖先牌位區，近幾年來因寄放牌位大多已額滿，還有很多人在為祖先排隊。圖／讀者提供
台中市不少納骨塔設有寄放祖先牌位區，近幾年來因寄放牌位大多已額滿，還有很多人在為祖先排隊。圖／讀者提供

因應現代居住型態改變所衍生的祭祖需求，或希望提供穩定祭祀場所的家庭，台中市議員周永鴻質詢時，要求市府應在潭雅神三區公立納骨塔增設祖先牌位區，解決民眾面臨祖先牌位無處安放的窘境，得到民政局長吳世瑋承諾會全面盤點各區公立納骨塔的空間，重新規劃祖先牌位。

周永鴻表示，隨著現代家庭生活型態轉變，台中市包含潭雅神地區在內，越來越多民眾居住在社區大樓、公寓或套房；由於家中空間有限，不便在家中供奉祖先牌位，因此衍生出另覓場所安放祖先牌位的需求，建議市府應全面盤點全市納骨塔現況，整體規劃祖先牌位區的設置。

周永鴻指出，潭雅神生活型態呈現城鄉混合特色，既有安放祖先牌位的實際需求，加上三區公立納骨塔近年已開始設置祖先牌位區，但市民反映需求持續增加，平常寄放牌位大多已額滿，大家都面臨祖先牌位無處安放的情形，同樣代表台中其他地區可能面臨類似情況，建議民政局應加強宣導多元環保葬選項，讓民眾有更多元的選擇。

民政局長吳世瑋表示，將全面盤點各區公立納骨塔的空間，重新規劃祖先牌位外，針對國人葬俗觀念持續轉變，愈來愈多民眾支持多元且環保的安葬方式，除傳統火化存放骨灰骨骸方式外，考量殯葬空間需求逐步增加，包括樹葬、海葬等環保葬法也逐漸被民眾接受採用，讓逝者以另一種自然、永續的形式長存於天地之間。

