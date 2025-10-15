聽新聞
彰化員林年近七旬婦撞路旁車 360度大迴轉、二人受傷
彰化縣員林市莒光路台北富邦銀行前今天近中午發生一起車禍，賴姓婦人精神不濟開車撞上路邊一車，又推撞到另一車，賴婦車子360度大迴轉，現場碰撞聲嚇到路人，也造成2人受傷送醫，肇事原因調查中。
警方調查，68歲賴姓婦人今天上午11點多駕駛自小客車由南往北行經員林市莒光路台北富邦銀行前時，突然撞向停在銀行前的小客車，路邊小客車被巨大衝撞力推向前方又撞上前方另一小客車，賴婦車也因衝撞力360度迴轉成車頭逆向，造成賴婦胸部撞傷，第二車許姓駕駛頭部擦挫傷，2人送醫救治，而第三車當時車上無人。
車禍照片也被民眾po上網，引發討論，有人說「又是高齡駕駛」，警方初步調查賴婦無酒駕，但她說是吃了感冒藥，疑似精神不濟而撞上路旁車輛，肇事原因調查中。
