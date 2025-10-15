許淑華肯定南投縣社區活力 評鑑獎勵金115年起調高

南投縣府今天舉行社區發展工作評鑑表揚，縣長許淑華肯定社區夥伴辛勞付出，讓社區活力滿滿；為鼓舞士氣，明年起調高社區評鑑獎勵金，優等由新台幣20萬元增至30萬。

南投縣政府今天在埔里鎮舉行社區發展工作評鑑表揚典禮，今年全縣社區評鑑共31個社區獲獎，許淑華出席表示，感謝所有社區夥伴平日付出辛勞、眾人用心與努力，讓南投社區活力滿滿，民國113年度全縣9個社區參加金卓越社區選拔全數上榜，拿到「全壘打」好成績，期許明年參加選拔的10個社區再創佳績。

許淑華表示，感謝21個社區支援今年「國慶焰火在南投」活動，共418名社區志工熱情服務，讓活動順利圓滿；為鼓舞士氣，縣府明年起調高社區評鑑獎勵金，優等獎勵金將由原本20萬元提高至30萬元、甲等獎由12萬元提高至15萬元、服務績效獎由6萬元調增為7萬元。

縣府表示，今年全縣社區評鑑結果，金質卓越優等為竹山鎮延正社區，由許淑華頒獎；銀質卓越優等南投市營南、埔里鎮珠仔山社區；銅質卓越組優等草屯鎮平林、竹山鎮竹山社區；卓越組優等為國姓鄉國姓及埔里鎮慈恩社區；績效組優等為埔里鎮良善、竹山鎮中央、草屯鎮北投社區，各獲20萬元獎勵金。