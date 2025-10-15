聽新聞
影／赤龍再現清境！滇緬後裔70米長街宴迎火把節
當年大陸地區淪陷後，從泰緬邊境撤回台灣的雲南軍民落腳南投仁愛清境地區開墾，更延續舊有習俗傳統，結合當地原鄉文化舉辦清境火把節，今年將於10月24、25日登場，今先由「長街宴」為活動暖身，如赤龍般的70米紅色筵席，熱鬧壯觀。
國共內戰後，1949年大陸地區淪陷，我國游擊隊退守滇緬泰邊境，為反共在金三角地區整訓，但隨國際局勢變化失去戰場，這群以雲南籍居多的國軍及眷屬1961年陸續撤回台灣，其中兩百餘人安置於南投縣仁愛清境農場，助力原鄉農墾開發。
清境社區協會理事長李克之，也是滇緬軍民後裔，他說，為保留其歷史文化，當地壽亭、博望、定遠新村3眷區居民延續舊有習俗傳統，結合原鄉文化舉辦清境火把節，2011年起擴大舉辦長街宴，3眷村輪流沿街擺桌共享滇緬傣傳統料理。
其中火把節源自彝、白、哈尼、納西等中國大陸西南少數民族的傳統節慶，尤以彝族為主，融入薪火相傳、感念祖先意涵，猶如新年；長街宴則源於哈尼族傳統「十月年」的祈福宴席，家家戶戶沿街擺桌，連成一條長龍，因此又稱「長龍宴」。
今年的清境火把節24、25日舉行，今天先由長街宴打頭陣，居民在博望新村以長桌設宴，串起70米長的紅色筵席，宛若赤龍般被兩側低矮的平房包夾，當地居民及返鄉遊子開心團聚大啖雲南豌豆粉、牛角粽、傣味錦沙等美食，熱鬧壯觀。
南投縣長許淑華今也現身長街宴與民同樂，她表示，南投縣有多元種族文化，仁愛又以清境火把節最具歷史文化意義，下周五、六將於清境國小登場，除傳統歌舞演出，還有在地美食、趕街市集等，歡迎來深度走訪體驗雲南民族及原鄉文化。
