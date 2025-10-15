快訊

台中購物節國際化再升級 局長張峯源：預估1萬名外籍人士下載台中通

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中購物節活動本月24日至12月25日展開，市府經發局今舉辦國際宣傳記者會，有多名國際人士參與。圖／台中市政府提供
台中購物節活動本月24日至12月25日展開，市府經發局今舉辦國際宣傳記者會，有多名國際人士參與。圖／台中市政府提供

台中購物節本月24日至12月25日展開，市府經發局今舉辦國際宣傳記者會，局長張峯源宣布，去年開始多次透過各國駐台代表代言，且活動平台多國語言優化、創設外籍人士專屬獎項，今年國際化還會全面升級，預估將有超過50國、1萬名外籍人士下載台中通，帶動城市經濟發展及國際形象，購物節將成為「台中的國際名片」。

張峯源說，台中購物節去年首度邀請比利時、新加坡、及日本駐台代表擔任國際代言人，提升了國際識別度，在各國代表間引起討論，宣傳效果深入其母國及世界各地。市府參訪以及各國貴賓來訪，購物節皆是最佳的話語橋樑。

多位外籍人士也現身今天的活動，像是馬尼拉經濟文化辦事處台中分處長朱靖雅說，此次購物節加碼抽獎1萬美金，相當於超過50萬披索，十分吸引人，她年底要親自來台中大力消費。

美國商會理事何道明說，台中國際化腳步明顯加快，自己在台中30年，親眼見證城市從地方型都市蛻變為國際城市。台中市觀光旅館商業同業公會理事李俊瑩也說，公會將全力配合市府推動購物節，串聯旅宿與觀光資源，迎接更多國內外旅客。

經發局說，台中購物節邁入第七屆，異國美食合作店家從去年的154家成長2倍以上達500家，優惠店家也從52家成長4倍達245家，有450項優惠，展現台中國際美食匯集的魅力，也讓更多國內外遊客選擇在購物節期間暢遊台中，帶動周邊經濟效益。今年國際化全面再升級，預估跨國宣傳可達55國，躍升為亞洲重要的國際消費節慶。

台中市府經發局長張峯源今宣布，台中購物節國際化今年還會全面升級。圖／台中市政府提供
台中市府經發局長張峯源今宣布，台中購物節國際化今年還會全面升級。圖／台中市政府提供
台中市府經發局長張峯源（右）今宣布，台中購物節國際化今年還會全面升級。圖／台中市政府提供
台中市府經發局長張峯源（右）今宣布，台中購物節國際化今年還會全面升級。圖／台中市政府提供
美國商會理事何道明說，台中國際化腳步明顯加快，自己在台中30年，親眼見證城市從地方型都市蛻變為國際城市。圖／台中市政府提供
美國商會理事何道明說，台中國際化腳步明顯加快，自己在台中30年，親眼見證城市從地方型都市蛻變為國際城市。圖／台中市政府提供

