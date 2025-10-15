紫南宮重陽加碼縣府公所 竹山百歲人瑞獲3萬及金戒

今年重陽節為國曆10月29日，竹山鎮公所發放敬老禮金，65歲以上長輩可獲縣府、公所合計2000元；設籍竹山12名百歲人瑞更可獲縣府1萬元、公所1萬元、紫南宮1萬元及1錢純金戒指。

為表達對長者關懷，竹山鎮公所今天、明天在公所大禮堂發放重陽敬老禮金，鎮公所表示，南投縣政府、竹山鎮公所各致贈65歲以上長輩每人新台幣1000元，共1萬2134人受惠，禮金發放採線上匯款或現金發放。

鎮公所表示，去年起推動禮金匯款，目前申辦率達92%，是全南投縣最高，申辦匯款者，禮金將於16日前匯入帳戶；今年竹山鎮共12名百歲人瑞，公所特別準備1萬元紅包，竹山紫南宮也加碼設籍竹山者1萬元禮金及1錢純金戒指，日前由鎮長陳東睦到府親贈。

南投縣政府社會及勞動局表示，縣長許淑華為表示對長輩關懷，年滿55歲至64歲原住民、65歲至99歲長者、百歲以上人瑞都能獲贈重陽敬老禮金，今年發放55歲至64歲原住民約3615人，每人發500元；65歲至99歲長者約10萬7784人，每人發1000元；百歲人瑞136人各發1萬元，估發放禮金約1億1094萬元。

縣府表示，禮金委請13鄉鎮市公所發放，陸續於10月15日至11月12日發放，採現金或匯款領取，現金領取者依公所通知到指定地點領取或由各村里幹事、村里長到府致送，以匯款領取者，公所將直接匯款至帳戶，而百歲人瑞則將由縣府社勞局人員到家慰訪。