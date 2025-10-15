彰化鹿港四季紅秋收25日展開 首推叫賣及變裝賽

快訊

中央社／ 彰化15日電
彰化縣鹿港鎮公所15日舉行記者會，宣布「2025鹿港四季紅–秋收系列活動」25日將起跑，今年更首度推出叫賣及搞怪變裝比賽，歡迎民眾共襄盛舉。（鹿港鎮公所提供）中央社
彰化縣鹿港鎮公所15日舉行記者會，宣布「2025鹿港四季紅–秋收系列活動」25日將起跑，今年更首度推出叫賣及搞怪變裝比賽，歡迎民眾共襄盛舉。（鹿港鎮公所提供）中央社

彰化縣鹿港四季紅秋收系列活動將於25日起跑，今年除延續古式婚禮踩街、糕餅文化節、星空電影院、放風箏等活動，首度推出叫賣及搞怪變裝比賽，結合傳統與創意巧思。

彰化縣鹿港鎮公所今天舉行記者會，宣布鹿港四季紅秋收系列活動於10月25、26日及11月1、2日登場。

鹿港鎮長許志宏表示，活動將由古式婚禮迎親踩街揭開序幕，重現早期傳統婚禮隆重場景；糕餅文化節於鹿港公會堂前廣場舉辦，邀請多家糕餅業者共襄盛舉，民眾在現場購買商品可享優惠及滿額禮。

星空電影院部分，公所將於鹿港鎮立體育場播放真人動畫歌舞喜劇片「鱷魚歌王」；風箏節會場將有大型氣球公仔讓民眾合影。

許志宏說，今年活動新增叫賣比賽與搞怪變裝比賽，鹿港叫賣文化是常民生活重要縮影，參賽者須以聲音、創意、感染力等吸引評審與民眾目光，不僅比嗓門，更考驗臨場反應與互動表現，勝選可獲新台幣1萬元及「最強叫賣王」殊榮；此外，參加搞怪變裝比賽則有機會抱走6000元獎金。

鹿港 電影院 婚禮

