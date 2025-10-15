北車性侵案引關注…台中市議員建議提出具體解方 市府：規畫中繼站

台北車站日前發生通緝犯假裝承街友性侵女子，引發社會大譁。台中車站素來是街友熱點，過去多次受到關注，市議員指出，市府過去只是柔性勸導，應該提出更具體積極的方式，避免街友成為社會問題。市府表示，已有與慈善團體合作，陸續設置中繼站。

遭判刑6月確定的邱姓通緝犯10月9日在台北車站大廳與其他街友喝酒，發現1名外籍女子喝醉，不顧當時周邊還有其他遊客，竟將該女子拖到牆邊猥褻性侵，過程約10分鐘，犯後逃逸；警方事後調閱監視器抓獲邱男，依乘機性交等罪送辦。

台中市議會今天進行民政業務質詢。民進黨議員周永鴻表示，北車性侵事件不是街友所為，但部分街友、遊民的確造成安全疑慮，他們聚集之處不要說年輕或單身女性會害怕，他以自己為例，讀高中時就曾經遭遇街友「露鳥」；關鍵是有無制度化管理，社會局是否有掌握台中街友狀況？

社會局長廖靜芝回應，社會局會分為日班、夜班定期訪視，主要針對台中車站、台中公園等熱點，並接受投訴電話後到場訪查，目前全市列冊的街友為408人；市府除了定期關心了解，也會勸導街友不要乞討並維持乾淨，盡量不要干預一般旅客和市民。

周永鴻認為，市府目前做法以柔性勸導為主，效果有限，應該用其他更積極的方式引導街友；美國曾做過學術研究，發現街友在街上超過2年就「回不去了」，因此要盡量在半年內輔導改善，才能盡量減少。他建議，社會局應該在總質詢前提出較具體可行的方案，並針對如何防止街友增加提出辦法。

民進黨議員江肇國說，不只是台北，前幾天也有台中街友的新聞，社會局的確該提出更積極的方式；目前台中市有4處收容所和9處住宅，但街友其實不太願意住住宅，可以參考台南的作法，在車站附近設置中繼站，既提供洗澡休息等服務，也能讓市府人員了解街友是否有困難。

廖靜芝回應，已經和慈善團體合作，在台中車站所在的中區尋找2處地點，設置帶有沐浴功能的中繼站，目前已經編列預算並陸續執行，之後也會移並提供相關資料供議會參考。