快訊

別再當盤子！好市多會員常忽略6權益 一堆人白花年費不自知

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

聽新聞
0:00 / 0:00

北車性侵案引關注…台中市議員建議提出具體解方 市府：規畫中繼站

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
北車性侵案令舉國大譁，街友問題再次成為討論焦點，台中車站就是街友熱點之一，議員要求市府提出更積極做法，社會局表示已在規畫提供沐浴功能的中繼站。圖／聯合報系資料照
北車性侵案令舉國大譁，街友問題再次成為討論焦點，台中車站就是街友熱點之一，議員要求市府提出更積極做法，社會局表示已在規畫提供沐浴功能的中繼站。圖／聯合報系資料照

台北車站日前發生通緝犯假裝承街友性侵女子，引發社會大譁。台中車站素來是街友熱點，過去多次受到關注，市議員指出，市府過去只是柔性勸導，應該提出更具體積極的方式，避免街友成為社會問題。市府表示，已有與慈善團體合作，陸續設置中繼站。

遭判刑6月確定的邱姓通緝犯10月9日在台北車站大廳與其他街友喝酒，發現1名外籍女子喝醉，不顧當時周邊還有其他遊客，竟將該女子拖到牆邊猥褻性侵，過程約10分鐘，犯後逃逸；警方事後調閱監視器抓獲邱男，依乘機性交等罪送辦。

台中市議會今天進行民政業務質詢。民進黨議員周永鴻表示，北車性侵事件不是街友所為，但部分街友、遊民的確造成安全疑慮，他們聚集之處不要說年輕或單身女性會害怕，他以自己為例，讀高中時就曾經遭遇街友「露鳥」；關鍵是有無制度化管理，社會局是否有掌握台中街友狀況？

社會局長廖靜芝回應，社會局會分為日班、夜班定期訪視，主要針對台中車站、台中公園等熱點，並接受投訴電話後到場訪查，目前全市列冊的街友為408人；市府除了定期關心了解，也會勸導街友不要乞討並維持乾淨，盡量不要干預一般旅客和市民。

周永鴻認為，市府目前做法以柔性勸導為主，效果有限，應該用其他更積極的方式引導街友；美國曾做過學術研究，發現街友在街上超過2年就「回不去了」，因此要盡量在半年內輔導改善，才能盡量減少。他建議，社會局應該在總質詢前提出較具體可行的方案，並針對如何防止街友增加提出辦法。

民進黨議員江肇國說，不只是台北，前幾天也有台中街友的新聞，社會局的確該提出更積極的方式；目前台中市有4處收容所和9處住宅，但街友其實不太願意住住宅，可以參考台南的作法，在車站附近設置中繼站，既提供洗澡休息等服務，也能讓市府人員了解街友是否有困難。

廖靜芝回應，已經和慈善團體合作，在台中車站所在的中區尋找2處地點，設置帶有沐浴功能的中繼站，目前已經編列預算並陸續執行，之後也會移並提供相關資料供議會參考。

街友 社會局 議員

延伸閱讀

台中經濟弱勢兒少補助十年未調升…議員籲擴大補助 市府允研議

北車性侵案遭不當播出 黃捷：勿轉傳散布造成二度傷害

通緝犯喬裝「街友」北車大廳公然性侵醉女 社會局斥：勿汙名化街友

北車通緝犯「假裝街友」性侵醉女 涉竊遭判刑6月直接入監執行

相關新聞

「被縣長耽誤的DJ」許淑華國慶舞台放電 縣府小編神祝壽惹笑網

南投縣長許淑華在今年國慶焰火晚會中客串DJ，展現舞台魅力與活力，成為全場焦點。南投縣府臉書小編今天也以幽默方式發文，祝福...

北車性侵案引關注…台中市議員建議提出具體解方 市府：規畫中繼站

台北車站日前發生通緝犯假裝承街友性侵女子，引發社會大譁。台中車站素來是街友熱點，過去多次受到關注，市議員指出，市府過去只...

避免豐中霸凌案調解撤銷處分再演 中市府規定各機關均須向上呈報

台中市豐原高中2023年有學生遭師長霸凌致輕生，校方懲處涉案人員，其中1名遭記過的校安人員，去年透過行政訴訟與校方調解，...

順澤宮將送5800頂限量版「鏟子超人」帽 如何領看過來

彰化縣埔鹽鄉順澤宮推出限量版「鏟子超人」冠軍帽5800個，將從10月18日起分9天免費贈送給曾去花蓮救災的鏟子超人，順澤...

深夜兩點還在開罰？南投「檢舉達人」害警民都難眠

南投縣議員沈夙崢今天在縣議會質詢指出，近半年來縣內頻傳深夜密集檢舉停車違規，甚至凌晨兩、三點警察仍得出勤開單，造成民怨。...

台中經濟弱勢兒少補助十年未調升…議員籲擴大補助 市府允研議

台中市政府推經濟弱勢兒少生活補助，每月可領3000元，最長可領一年，但服務人次有限，3個月服務不到90人。議員質疑，是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。