中市陳平國小新大樓啟用 身兼這兩大功能

台中市陳平國小體育館暨多功能市民活動中心上午啟用，市長盧秀燕出席揭牌時說，這棟建築不僅補足學校長期缺乏禮堂，也讓忠平、陳平兩里擁有共同的活動據點，是實現校園教育與社區民眾城市共享的雙贏建設。

她說，市府投入近9千萬元興建，一樓是里民聯合活動中心，提供社區長者關懷據點、多元課程及聯誼活動場域，二樓則為陳平國小專屬禮堂，滿足學校舉辦典禮、表演及教育活動的需要。都市中的學校空間珍貴，透過共構方式讓公共資源發揮最大效益，不僅讓孩子有更好的學習環境，也讓社區民眾共享其成果。

盧秀燕說，她一上任，忠平里長許秀蓉及陳平國小校長胡志道就拜訪她，提出興建禮堂的構想，她也允諾興建，並在陳平里長林家峯等地方人士建議下，促成活動中心共構方案，未來市府將持續推動更多校園與社區共榮的建設，打造更幸福宜居的城市。

教育局長蔣偉民表示，過去陳平國小因無適當的室內活動空間，導致學校體育教學活動常受限於天候狀況，影響學生學習權益，所以市府補助經費協助學校興建體育館，提升學生上課品質。

胡志道說，新建的體育館擁有現代化的籃球場、羽球場等設施，將大幅改善陳平國小的體育教學品質，提供學童更安全、舒適的運動空間。結合的多功能市民活動中心則規畫為可容納大型集會的場所，未來將可舉辦各式文康活動、藝文展覽、講座，甚至作為里民臨時避難處所，發揮多元功能。 台中市陳平國小體育館暨多功能市民活動中心上午啟用，牆上掛著興建誌。記者黃寅／攝影 台中市陳平國小體育館暨多功能市民活動中心上午啟用。記者黃寅／攝影 台中市長盧秀燕說，陳平國小體育館暨多功能市民活動中心一樓是里民聯合活動中心，二樓則為陳平國小專屬禮堂。記者黃寅／攝影

