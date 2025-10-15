中市陳平國小新大樓啟用 身兼這兩大功能
台中市陳平國小體育館暨多功能市民活動中心上午啟用，市長盧秀燕出席揭牌時說，這棟建築不僅補足學校長期缺乏禮堂，也讓忠平、陳平兩里擁有共同的活動據點，是實現校園教育與社區民眾城市共享的雙贏建設。
她說，市府投入近9千萬元興建，一樓是里民聯合活動中心，提供社區長者關懷據點、多元課程及聯誼活動場域，二樓則為陳平國小專屬禮堂，滿足學校舉辦典禮、表演及教育活動的需要。都市中的學校空間珍貴，透過共構方式讓公共資源發揮最大效益，不僅讓孩子有更好的學習環境，也讓社區民眾共享其成果。
盧秀燕說，她一上任，忠平里長許秀蓉及陳平國小校長胡志道就拜訪她，提出興建禮堂的構想，她也允諾興建，並在陳平里長林家峯等地方人士建議下，促成活動中心共構方案，未來市府將持續推動更多校園與社區共榮的建設，打造更幸福宜居的城市。
教育局長蔣偉民表示，過去陳平國小因無適當的室內活動空間，導致學校體育教學活動常受限於天候狀況，影響學生學習權益，所以市府補助經費協助學校興建體育館，提升學生上課品質。
胡志道說，新建的體育館擁有現代化的籃球場、羽球場等設施，將大幅改善陳平國小的體育教學品質，提供學童更安全、舒適的運動空間。結合的多功能市民活動中心則規畫為可容納大型集會的場所，未來將可舉辦各式文康活動、藝文展覽、講座，甚至作為里民臨時避難處所，發揮多元功能。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言