避免豐中霸凌案調解撤銷處分再演 中市府規定各機關均須向上呈報

台中市豐原高中2023年有學生遭師長霸凌致輕生，校方懲處涉案人員，其中1名遭記過的校安人員，去年透過行政訴訟與校方調解，撤銷記過。台中市政府昨表示，會調查並追究校方責任，今天再次強調，以後府內各級機關包含各級校，若要和解、調解，都須向上呈報。

台中市議會今天進行民政業務質詢。民進黨議員謝志中詢問，豐中霸凌案是重大校安事件，當時市長盧秀燕與教育局長都重大宣示，也撤換時任校長，但涉案的黃姓人員卻能透過行政訴訟撤銷處分；該校安人員提起行政訴訟前有先提出訴訟，遭市府不受理，但市府為何不對後續行政訴訟不知情？

法制局長李善植說明，黃姓人員是約僱人員，與校方是公法契約關係，但校方誤用法律，以公務人員考績法處分記過，黃員提出訴願，訴願審議委員會認為該處分不算行政處分，因此不受理，黃員再提出行政訴訟，法官認為法條適用確實有問題，勸諭雙方調解。

李善植表示，原則上對黃員提出懲處的機關是豐原高中，訴願人則是黃員，他們是行政訴訟的雙方，因此法院達成調解後，調解筆錄只會送達黃員與豐中，教育局不是當事人，調解筆錄也不會上網公開，市府難以主動得知；照理來說，校方對重大事件做決定，應該主動向主管機關報備。

謝志忠不滿表示，教育局明知有重大案件進入行政訴訟，卻沒有追蹤掌握，無論是否知情都很荒謬，建議法制局未來建立一套系統，掌握各級機關涉入的訴訟，隨時確認案情進度，才能對重大案件有所管控。

民進黨議員王立任也認為，學校沒有聘請律師，僅派1名人事組員出庭，省下律師費用自行調解，也不和法制局討論，建議市府設立機制，未來各級機關涉入訴訟，是否由法制局代為出庭，或者由市府聘請律師？

副市長賴淑惠表示，行政訴訟過去沒有和解與調解機制，新法規修正後才有，因此出現漏洞，現在市府已經律令各級機關與各級學校，若在訴訟中須要調解或和解，必須向上呈報市府；至於是否聘請訴訟代理人，教育局已著手訂定，之後也會徹查各機關是否有其他遭處分的人員循此管道嘗試撤銷處分。