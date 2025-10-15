快訊

全球護照排名最新報告出爐！美國完全跌出前十、台灣名次曝光

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

避免豐中霸凌案調解撤銷處分再演 中市府規定各機關均須向上呈報

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
豐原高中霸凌案涉案黃姓前校安人員遭記過處分，卻透過行政訴訟撤銷處分，台中市府表示，已律令各級機關與各級學校，以後若有訴訟打算和解或調解，須向上呈報。圖／聯合報系資料照
豐原高中霸凌案涉案黃姓前校安人員遭記過處分，卻透過行政訴訟撤銷處分，台中市府表示，已律令各級機關與各級學校，以後若有訴訟打算和解或調解，須向上呈報。圖／聯合報系資料照

台中市豐原高中2023年有學生遭師長霸凌致輕生，校方懲處涉案人員，其中1名遭記過的校安人員，去年透過行政訴訟與校方調解，撤銷記過。台中市政府昨表示，會調查並追究校方責任，今天再次強調，以後府內各級機關包含各級校，若要和解、調解，都須向上呈報。

台中市議會今天進行民政業務質詢。民進黨議員謝志中詢問，豐中霸凌案是重大校安事件，當時市長盧秀燕與教育局長都重大宣示，也撤換時任校長，但涉案的黃姓人員卻能透過行政訴訟撤銷處分；該校安人員提起行政訴訟前有先提出訴訟，遭市府不受理，但市府為何不對後續行政訴訟不知情？

法制局長李善植說明，黃姓人員是約僱人員，與校方是公法契約關係，但校方誤用法律，以公務人員考績法處分記過，黃員提出訴願，訴願審議委員會認為該處分不算行政處分，因此不受理，黃員再提出行政訴訟，法官認為法條適用確實有問題，勸諭雙方調解。

李善植表示，原則上對黃員提出懲處的機關是豐原高中，訴願人則是黃員，他們是行政訴訟的雙方，因此法院達成調解後，調解筆錄只會送達黃員與豐中，教育局不是當事人，調解筆錄也不會上網公開，市府難以主動得知；照理來說，校方對重大事件做決定，應該主動向主管機關報備。

謝志忠不滿表示，教育局明知有重大案件進入行政訴訟，卻沒有追蹤掌握，無論是否知情都很荒謬，建議法制局未來建立一套系統，掌握各級機關涉入的訴訟，隨時確認案情進度，才能對重大案件有所管控。

民進黨議員王立任也認為，學校沒有聘請律師，僅派1名人事組員出庭，省下律師費用自行調解，也不和法制局討論，建議市府設立機制，未來各級機關涉入訴訟，是否由法制局代為出庭，或者由市府聘請律師？

副市長賴淑惠表示，行政訴訟過去沒有和解與調解機制，新法規修正後才有，因此出現漏洞，現在市府已經律令各級機關與各級學校，若在訴訟中須要調解或和解，必須向上呈報市府；至於是否聘請訴訟代理人，教育局已著手訂定，之後也會徹查各機關是否有其他遭處分的人員循此管道嘗試撤銷處分。

教育局 台中市 律師

延伸閱讀

新北教育局推全方位培育 「六星級人才」拚國際競爭力

家長控遲緩兒遭霸凌塗花臉 教育局：男童「自行塗畫」已安排輔導

還附大陸微信帳號！台南某國小學習網站驚見簡體字 教育局：已撤下

影／台南爆私幼老師失職！IG附圖辱罵幼童「生番」 教育局出手了

相關新聞

「被縣長耽誤的DJ」許淑華國慶舞台放電 縣府小編神祝壽惹笑網

南投縣長許淑華在今年國慶焰火晚會中客串DJ，展現舞台魅力與活力，成為全場焦點。南投縣府臉書小編今天也以幽默方式發文，祝福...

北車性侵案引關注…台中市議員建議提出具體解方 市府：規畫中繼站

台北車站日前發生通緝犯假裝承街友性侵女子，引發社會大譁。台中車站素來是街友熱點，過去多次受到關注，市議員指出，市府過去只...

避免豐中霸凌案調解撤銷處分再演 中市府規定各機關均須向上呈報

台中市豐原高中2023年有學生遭師長霸凌致輕生，校方懲處涉案人員，其中1名遭記過的校安人員，去年透過行政訴訟與校方調解，...

順澤宮將送5800頂限量版「鏟子超人」帽 如何領看過來

彰化縣埔鹽鄉順澤宮推出限量版「鏟子超人」冠軍帽5800個，將從10月18日起分9天免費贈送給曾去花蓮救災的鏟子超人，順澤...

深夜兩點還在開罰？南投「檢舉達人」害警民都難眠

南投縣議員沈夙崢今天在縣議會質詢指出，近半年來縣內頻傳深夜密集檢舉停車違規，甚至凌晨兩、三點警察仍得出勤開單，造成民怨。...

台中經濟弱勢兒少補助十年未調升…議員籲擴大補助 市府允研議

台中市政府推經濟弱勢兒少生活補助，每月可領3000元，最長可領一年，但服務人次有限，3個月服務不到90人。議員質疑，是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。