順澤宮將送5800頂限量版「鏟子超人」帽 如何領看過來

彰化縣埔鹽鄉順澤宮推出限量版「鏟子超人」冠軍帽5800個，將從10月18日起分9天免費贈送給曾去花蓮救災的鏟子超人，順澤宮總幹事陳守欽說，鏟子超人們展現台灣人不分彼此、相互扶持的精神，帶給大家溫暖，也希望這頂鏟子超人冠軍帽傳遞「一關過一關，希望永留存」的精神。

2019年挪威三鐵選手伊登意外撿到埔鹽順澤宮的宮帽，戴著帽子參加法國尼斯三鐵錦標賽，拿下冠軍，讓「順澤宮冠軍帽」一夕爆紅，之後伊登也曾來到順澤宮，吸引全國鄉親前來朝聖、索取冠軍帽，帶動風潮。

此次花蓮災情，許多鏟子超人自發性奔赴災區協助救災的畫面震憾人心，有順澤宮信徒也向廟方表示想製作300頂順澤宮冠軍帽贈送給鏟子超人，表達欽佩之意，廟方因此也跟著加碼500頂，沒想到消息傳出後反應熱烈，最後擴增製作了5800頂。

陳守欽說，很感謝信徒捐贈製作限量版的「鏟子超人，花蓮加油」冠軍帽，希望用帽子感謝這些默默付出的鏟子超人，也藉此「撫慰人心，奮力再起」。