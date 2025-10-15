台中復康巴士使用量全國第一量能吃緊 市府研議改善10日內提檢討報告

台中市復康巴士去年使用量將近95萬趟次，是全國使用量最高的復康巴士，不過目前僅有285輛巴士，低於雙北，量能吃緊，導致每年均有上萬人無法預約成功，議員促市府應規畫擴充量能，並檢討配套措施。市府回應，會在1個月內研議，並在10天內提出檢討報告。

台中市議會今天進行民政業務質詢。民進黨議員謝家宜、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融聯合質詢，謝家宜表示，近年身心障礙者數量增加，復康巴士使用量大增，從2022年的79萬趟次，成長到2024年的95萬趟次，然而預約不到的人次也上升，去年有2.1萬人次，今年至9月底也有1.3萬人次。

謝家宜指出，台中復康巴士服務需求全國最高，但量能跟不上，以巴士數量為例，新北市有將近500輛車，台北市有328輛車，台中市3年前有276輛車，到去年增加到285輛車，3年來僅增加9輛車，不僅讓民眾難以預約，也令駕駛負擔加重。

謝家宜進一步表示，復康巴士的配套系統也亟待改善，她接獲民眾陳情，有身障母親帶著同樣身障的1歲多孩子預約復康巴士，接線人員竟然表示嬰幼兒需使用汽車座椅，但台中復康巴士沒有設置，也不能推嬰兒車上車，因此無法預約；社會局應該樣做好配套，不要淪為表面工夫。

民進黨議員蔡耀頡也說，社會局沒有苦民所苦，復康巴士需求量全國最高，但社會局改善有限，巴士數量增加不足，服務品質也沒有提升，應該深入了解如何優化。謝家宜、蔡耀頡等人要求市府盡速研議檢討，並具體提出檢討報告。

副市長賴淑惠承諾，會請社會局在10天內提出檢討報告。社會局長廖靜芝回應，要擴充復康巴士量能不僅有巴士數量，駕駛數量也得擴充，牽涉到經費問題，會在1個月內研議改善措施；至於兒童座椅，根據資料，台中復康巴士有安全座椅，會再具體了解該陳情個案的狀況。