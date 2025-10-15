「被縣長耽誤的DJ」許淑華國慶舞台放電 縣府小編神祝壽惹笑網

南投縣長許淑華在今年國慶焰火晚會中客串DJ，展現舞台魅力與活力，成為全場焦點。南投縣府臉書小編今天也以幽默方式發文，祝福縣長50歲生日快樂，引發熱烈迴響，短短一小時便湧入逾8000個讚、上千則留言，網友紛紛留言「縣長生日快樂」、「小編太有才了」。

縣府貼文以「她」為主詞，搭配多張合成照片，包括許淑華化身神力女超人、織女走秀，以及在焰火秀上擔任DJ的畫面。文案寫道：「她是被縣長職業耽誤的DJ？還是被織女身分耽誤的神力女超人？暫時都不重要，因為今天她是壽星！」最後祝福「32年前18歲生日快樂」，語氣幽默又帶點調皮。

小編更在文末空了好幾行，自嘲「小編要去重新找工作了」，暗示開玩笑可能會被「請喝咖啡」，讓網友笑翻，直呼「這份工作不保也值得」、「太有創意了」。

今年國慶焰火首度移師南投舉辦，吸引近三十萬人到場。雖然風向不利導致煙霧瀰漫，被形容為「大型吃煙現場」，但許淑華在主舞台親自客串DJ，氣氛熱烈。她以輕鬆節奏炒熱現場，連總統賴清德、立法院長韓國瑜都笑得合不攏嘴，成為當晚最亮眼的一幕。

網友也幫忙算出，10月15日是許淑華滿50歲生日。依傳統習俗，年滿50歲可稱「壽」，慶生又稱「做壽」。縣府這篇幽默又親民的貼文，不僅展現南投團隊的創意，也替國慶焰火熱潮畫下溫馨又歡樂的句點。