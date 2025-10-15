避免霸王車占用 彰化市新增108格路邊收費停車位

彰化市寶山路保四總隊到彰化師大寶山校區路段，因兩側路肩長期被占用停車，市公所共畫設108格收費停車格，預定12月開始收費，預定費率為每小時20元，每日上限60元，將使彰化市路邊收費停車格從1106格增加到1214格。

彰化市寶山路是市區通往台74甲線東外環道路的主要通道，平時車流量甚大，其中從保四總隊到彰化師大寶山校區路段兩側，常停滿汽車，除了保四總隊隊職員工停車外，也有不少民眾為了省停車費，常將車停在寶山路，再騎機車下山，占用停車位。

寶山路也鄰接華陽公園，常有民眾開車前往遊憩，如果縣立體育場等場館舉辦活動，更是車位難求，造成周邊違規停車嚴重，影響交通安全。

彰化市公所經過評估，決定將寶山路保四總隊到彰化師大寶山校區路段兩側，畫設108格路邊收費停車位，市公所工務課表示，畫設收停車格可避免車位被長期占用，並增加停車周轉，活化地區發展。

目前寶山路路邊收費停車格均已畫設完成，市公所工務課表示，預計費率為每小時20元，每日上限60元，目前仍是宣導期，預定12月正式收費。