馬紹爾駐台大使卡蒂爾拜會彰化縣長 盼更多交流

中央社／ 彰化15日電
馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）（左）15日拜會彰化縣長王惠美（右），雙方期盼未來有更多交流機會。（彰化縣政府提供）中央社
馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）今天拜會彰化縣長王惠美並參觀台灣設計展，王惠美表示，期許未來在產業經濟、教育與文化推廣有更多交流。

彰化縣政府發布新聞稿指出，馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾與馬紹爾群島駐台副館長傑龍（CassailisJarom）今天由外交部中部辦事處長翁瑛敏陪同拜會彰化縣政府，王惠美及縣府團隊針對教育、醫療、經濟發展等合作機會進行交流，深化兩國邦誼。

王惠美表示，馬紹爾群島共和國與中華民國有長久且深厚友誼，多次為中華民國發聲，期盼透過此交流，進一步促進兩國友誼，並期待未來能在各領域與馬紹爾群島共和國有更多交流機會，共創美好。

卡蒂爾說，這次會面象徵兩國堅定友誼，也基於相互尊重、民主價值及對合作與繁榮的共同承諾，馬紹爾群島深信台灣值得參與聯合國等國際組織與論壇，未來將持續在國際場合為台灣發聲。

卡蒂爾提及，馬紹爾群島與台灣面臨相似挑戰，包括氣候變遷與海平面上升，相信可彼此學習、分享經驗，為下一代共同守護環境。

翁瑛敏表示，馬紹爾群島共和國駐台大使將與台中市政府合辦馬紹爾群島投資暨貿易商機說明會，可考慮邀請願意至國外投資的彰化廠商共襄盛舉。

馬紹爾群島 王惠美

