深夜兩點還在開罰？南投「檢舉達人」害警民都難眠

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市區道路為早期規畫，不少車輛一出門就會壓到雙黃線，議員要求警方和相關單位檢討標線劃設。資料照片／南投市公所提供
南投縣議員沈夙崢今天在縣議會質詢指出，近半年來縣內頻傳深夜密集檢舉停車違規，甚至凌晨兩、三點警察仍得出勤開單，造成民怨。她質疑現行道路標線與交通現況不符，呼籲警察局與交管單位共同盤點檢討，讓執法更貼近民情。縣警局長謝宗宏回應，將持續協調改善。

沈夙崢表示，許多檢舉並非發生在尖峰時段，甚至深夜住宅區內也有人被檢舉違停。「警察接到檢舉就必須到場，有的檢舉人還在現場等，若員警沒來就指控瀆職。」她說，這樣的制度設計讓基層壓力極大，也讓民眾困惑不安。

她指出，南投市區多為早期規劃，巷弄狹窄、建築密集，不少住戶從車庫開出就會壓到雙黃線，「現行法規與標線設計根本不符合現況。」有些路段僅畫雙黃線、未劃紅線，民眾半夜將車停在自家門口仍被檢舉「影響通行」，引發不滿。

沈夙崢說，不同員警對規定的解釋不一，有人採勸導、有的依法開單，「同樣一條巷子，有人被罰、有人成警示，這樣很難服眾，也讓警方成為抱怨對象。」

謝宗宏回應，警方取締違規是依據「道路交通管理處罰條例」辦理，若情節輕微且符合「可勸導緩和」規定，得以勸導代替舉發；但執法仍須依法認定，不能任意放寬。他坦言，確實存在法規與地方現況落差，第一線執勤同仁壓力不小。

沈夙崢建議，警察局應與交管單位共同盤點標線，檢視哪些設計已不符都市發展，並以「人本交通」為原則調整道路配置。她強調，討論過程應開放透明，邀請居民與地方代表參與，讓民眾理解政府並非「找碴開罰」，而是真正解決問題。

她也指出，警察是第一線執法人員，民怨多直接指向基層，希望警局主動協調、參與討論，「不要關起門來處理」，以減少誤解與衝突。

謝宗宏表示，警局將持續與交管單位合作，研議標線與執法調整方案，「我們一直都有在做，也會讓執法更貼近地方需求。」他強調，警方取締目的在維持交通秩序與安全，未來將兼顧法令與地方實情，尋求更合理的執法方式。

警察 南投縣

