台中爵士音樂節10月17日登場 交通攻略這邊看

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中爵士音樂節每年吸引眾多樂迷參加，交通局鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往，圖為2024活動照。圖／台中市政府提供
台中爵士音樂節每年吸引眾多樂迷參加，交通局鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往，圖為2024活動照。圖／台中市政府提供

享譽國際的台中爵士音樂節將於10月17日至10月26日連續10天在市民廣場登場，邀請五大洲、超過15個國家的國際級爵士樂團同台演出，預計吸引百萬樂迷共襄盛舉。交通局呼籲民眾多運用大眾運輸工具，減少開車進入市區，不必找停車位，輕鬆享受浪漫的爵士音樂節。

交通局長葉昭甫表示，市民廣場鄰近勤美誠品綠園道、草悟道等知名商圈，原本就是假日人潮匯聚的景點，加上活動期間適逢連續假期，市府估計將湧入龐大人潮，交通局已協調公車業者視狀況增加班次，以利交通疏運。

葉昭甫說，外地民眾可搭乘高鐵抵達台中站，轉乘快捷公車159路直達前往外，也可搭乘捷運綠線再轉乘台灣大道300至310路等公車路線前往會場；另搭乘台鐵至台中站，則可轉乘11、27、51、81、107（含延駛）及300至310路等公車前往會場。

葉昭甫指出，台中市民可直接搭乘市區公車前往，包含11、23、27、51、72、81、107(含延駛)及300至310路等多條路線皆可抵達會場周邊。

交通局指出，因應活動搭乘需求，交通局協調81、304路公車，視人潮搭乘狀況增加班次及加密班距服務交通疏運。為避免繞尋停車位影響聽演體驗，建議民眾可將車輛停放於鄰近停車場後，再步行或轉乘大眾運輸工具進入會場。

