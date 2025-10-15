台中經濟弱勢兒少補助十年未調升…議員籲擴大補助 市府允研議

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議員陳雅惠（左二）等人表示，弱勢兒少生活補助金額太低、申請數太少，建議市府提高金額、擴大補助資格，社會局允研議。記者陳敬丰／攝影
台中市議員陳雅惠（左二）等人表示，弱勢兒少生活補助金額太低、申請數太少，建議市府提高金額、擴大補助資格，社會局允研議。記者陳敬丰／攝影

台中市政府推經濟弱勢兒少生活補助，每月可領3000元，最長可領一年，但服務人次有限，3個月服務不到90人。議員質疑，是否存在領取門檻問題，且補助金額10年未調升，恐難應付物價飛漲的壓力；市府回應，會再研議是否調整金額與擴大補助對象。

台中市議會今天進行民政業務質詢，民進黨議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融聯合質詢，陳雅惠表示，市府提供經濟弱勢兒少每人每月3000元生活補助，但今年4到7月，全市僅核發88人次、26萬餘元，對比全市286萬人口，比例未免過低。

陳雅惠質疑，經濟弱勢兒少生活補助是否存在門檻太高，或宣導不足的問題？她收到民眾陳情，有單親媽媽5月申請補助，6月底才獲核定，1個多月間只能靠借錢維持生計，社會局應設立緊急撥付機制，先發臨時金再補辦核定，以免弱勢家庭陷入危機。

陳雅惠也指出，每人每月3000元的金額是10年前設立，但這10年來未曾調升，已經跟不上物價上漲的速度，以單親媽媽帶2個孩子來說，每月最多領9000元，頂多繳房租，甚至連水電費都不夠用，遑論其他生活開銷，市府應檢討金額與資格，讓更多家庭受惠。

社會局長廖靜芝回應，市府有推出多項社福補助計畫，不只有弱勢兒少生活補助，每個弱勢家庭都有社工協助，社工會根據不同家庭的狀況，協助申請最適合的補助項目；部分弱勢家庭擁有不動產，但基於各種理由無法變現，社工也會根據需要個案調查，再核給補助。

廖靜芝表示，市府也有設立急難救助，弱勢家庭遭逢變故，社工都會協助申請盡快撥款；至於是否要提高補助金額與擴大申請資格，社會局會再研議，其實市府許多局處也有弱勢補助，如教育局的學雜費減免，甚至民間善心人士都會捐款到社會救助金專戶，社工都能協助弱勢家庭申請。

