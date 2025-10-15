快訊

綠委林岱樺涉詐助理費 胞妹月薪高達13萬雄檢再起訴她1人

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

聽新聞
0:00 / 0:00

南投埔里運動館初步規畫出爐 鎮民最想要設施前3名也曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里樂活運動館基地（左下綠地），鄰近鎮立網球場、綜合體育場、圖書館、游泳池及身心障服務中心等公有設施。圖／南投縣政府提供
南投埔里樂活運動館基地（左下綠地），鄰近鎮立網球場、綜合體育場、圖書館、游泳池及身心障服務中心等公有設施。圖／南投縣政府提供

南投縣政府規畫在埔里興建樂活運動館，經調查鎮民對基礎設施需求及意願後，最想要的設施前三名為羽球場、SPA館及體適能中心，縣府因此納入初步規畫，並表示，埔里館最快今年底完成可行性評估，南投市、草屯館則預計明年中開工。

縣府指出，為推動全齡友善運動環境，繼南投市及草屯鎮規畫興建樂活運動館後，也鎖定在埔里鎮身心障礙福利復健服務中心周邊公有地興建縣內第3座運動館，去年中即啟動辦理興辦事業計畫、期初說明會、問卷調查及可行性評估等作業。

為讓運動館設施貼近地方使用需求，縣府也透過問卷調查鎮民意願，其中最想要前三名為羽球場、SPA館及體適能中心（健身房），之後依序為新建綜合球場、桌球場、韻律教室、攀爬室、匹克球、室內足球場、射箭場，同時評估納入建設。

縣府表示，經初步規劃，埔里樂活運動館設施包括體適能中心、韻律教室、新建綜合球場（籃球場）、羽球／匹克球場、桌球場、SPA館，同時設有原住民集會所等，供民眾使用；建築與環境設計上，將退縮建物，留設綠帶，並創造廣場空間。

未來埔里樂活運動館將與鄰近的鎮立網球場、綜合體育場、圖書館、游泳池及身心障服務中心等公有設施串連，成為在地重要的休閒與藝文活動聚落，待完成彙整公聽會意見，最快今年底完成可行性評估報告，於明年初完成先期規劃成果。

此外，南投市、草屯2地運動館也已於上月順利完成統包工程決標，與得標營造商簽約後就能啟動設計實施計畫、地質鑽探調查、基本設計及細部設計等工程前置作業，預計明年中開工，2年內完工；委外招商作業也完成，完工後進駐營運。

運動 埔里 南投縣

延伸閱讀

南投埔里10月18日「山城有聲」演唱會 免費入場另有摸彩

埔里山城馬拉松跑國道 國6埔里段19日管制9小時

影／南投國慶焰火挨轟史上最爛 引爆空汙災難...環團點名3單位

影／連假返家探母 埔里轎車擦撞重機失控撞護欄…駕駛慘死

相關新聞

南投埔里運動館初步規畫出爐 鎮民最想要設施前3名也曝光

南投縣政府規畫在埔里興建樂活運動館，經調查鎮民對基礎設施需求及意願後，最想要的設施前三名為羽球場、SPA館及體適能中心，...

和美大橋引道施工交管1年…台61乙變單車道 尖峰時段大塞車

跨越大肚溪，連接彰化縣和美鎮與台中市大肚區的和美大橋新建工程，為配合和美端橋梁引道施工，第一階段從昨天起至12月31日封...

台中市消防局連3天挑戰重型搜救隊認證評測 盧秀燕今授旗

台中市消防局獲得市府持續挹注資源，精進隊伍專業精進，從今天起將展開為期3天的NAP正式評測，挑戰重型搜救隊認證，市長盧秀...

台中嬰幼兒出生數3年少6000名 議員：廣設公托減壓

台中市議會定期大會進行民政業務質詢時，市議員張瀞分關切公共托育資源不足、家長候補名單大排長龍的問題，她建議可以利用前台中...

豐中霸凌案和解銷過 民代憂開後門 中市調查究責

台中市豐原高中2023年2月間發生震驚社會的學生遭霸凌輕生事件，校方認定時任學務主任、教官與校安人員等人不當管教，處分停...

彰化科技執法今年已7.7萬件 超速占52%最多

彰化縣警察局統計，今年1月至9月，全縣56處科技執法設備共取締7萬7697件交通違規，為國庫挹注約8600萬元罰鍰收入。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。