南投埔里運動館初步規畫出爐 鎮民最想要設施前3名也曝光

南投縣政府規畫在埔里興建樂活運動館，經調查鎮民對基礎設施需求及意願後，最想要的設施前三名為羽球場、SPA館及體適能中心，縣府因此納入初步規畫，並表示，埔里館最快今年底完成可行性評估，南投市、草屯館則預計明年中開工。

縣府指出，為推動全齡友善運動環境，繼南投市及草屯鎮規畫興建樂活運動館後，也鎖定在埔里鎮身心障礙福利復健服務中心周邊公有地興建縣內第3座運動館，去年中即啟動辦理興辦事業計畫、期初說明會、問卷調查及可行性評估等作業。

為讓運動館設施貼近地方使用需求，縣府也透過問卷調查鎮民意願，其中最想要前三名為羽球場、SPA館及體適能中心（健身房），之後依序為新建綜合球場、桌球場、韻律教室、攀爬室、匹克球、室內足球場、射箭場，同時評估納入建設。

縣府表示，經初步規劃，埔里樂活運動館設施包括體適能中心、韻律教室、新建綜合球場（籃球場）、羽球／匹克球場、桌球場、SPA館，同時設有原住民集會所等，供民眾使用；建築與環境設計上，將退縮建物，留設綠帶，並創造廣場空間。

未來埔里樂活運動館將與鄰近的鎮立網球場、綜合體育場、圖書館、游泳池及身心障服務中心等公有設施串連，成為在地重要的休閒與藝文活動聚落，待完成彙整公聽會意見，最快今年底完成可行性評估報告，於明年初完成先期規劃成果。

此外，南投市、草屯2地運動館也已於上月順利完成統包工程決標，與得標營造商簽約後就能啟動設計實施計畫、地質鑽探調查、基本設計及細部設計等工程前置作業，預計明年中開工，2年內完工；委外招商作業也完成，完工後進駐營運。