和美大橋引道施工交管1年…台61乙變單車道 尖峰時段大塞車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為配合和美大橋和美端橋梁引道施工，第一階段從昨天起至12月31日封閉台61乙（美港公路）西行線（往伸港方向），原雙車道調整為「雙向各一車道通行」，連兩天交通尖峰時段造成嚴重塞車，用路人抱怨連連。圖／縣議員賴清美提供
跨越大肚溪，連接彰化縣和美鎮與台中市大肚區的和美大橋新建工程，為配合和美端橋梁引道施工，第一階段從昨天起至12月31日封閉台61乙（美港公路）西行線（往伸港方向），由於原雙車道調整為「雙向各一車道通行」，交通尖峰時段造成嚴重塞車，用路人抱怨連連。

由於台61線在第一及第二階段的東、西行方向分別實施交管，原雙車道減為單車道，將持續到明年10月31日，塞車情況可能維持1年。彰化縣議員賴清美表示，為了讓未來的交通更便利，用路人應暫時忍耐，並依施工單位建議的替代道路行駛，更希望施工單位能提前完工，減少用路人的不便，在施工期間，施工單位及警方應派員到場疏導、指揮，避免塞車造成民怨。

彰化縣和美警分局表示，台61乙沿著和美交流道通往國道3號，平時車流量就大，加上重車多，在交通尖峰時段即會塞車，現在再因和美大橋橋梁引道施工，原有兩個車道減為一個車道，當然會更塞，警方會派員到場指揮疏導外，並調整號誌秒數因應。

斥資近32億元的和美大橋新建工程，由台中市政府施工，新橋全長約1440 公尺、寬 22 公尺，橋面規劃雙向4車道、2個機車專用道，並在下游側規劃人行及自行車共用道，銜接台中市大肚區文昌路與彰化縣和美鎮台 61 乙線，工程預定明年11月30日完工，目前進度約8成。過去往返大肚與和美需繞行超過 10 公里、耗時逾30 分鐘，工程完工後，車程僅需2分鐘，不僅大幅縮短交通距離，還能促進中彰生活圈發展。

台中市政府指出，和美大橋目前工程進度達78%，為配合和美端辦理橋梁引道施工，將啟動彰化端橋梁引道三階段交通管制措施，第一階段自昨天起至12月31日封閉台61乙西行線（往伸港方向），並將東行線原雙車道調整為「雙向各一車道通行」；另濱海路近國道三號橋下，將於12 月中下旬封閉部分南下路段，並改至北上路段採雙向管制、彈性輪流通行。

第二階段自明年1月1日至8月31日封閉台61乙東行線，第三階段自明年8月31日至10月31日封閉台61乙雙向內側車道，市府並提供圖卡，提醒用路人注意改道資訊，提前規劃行程，避開易壅塞區域，並遵守現場管制引導，減速慢行，以維持通行安全與順暢。

