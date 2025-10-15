台中市消防局連3天挑戰重型搜救隊認證評測 盧秀燕今授旗

台中市消防局獲得市府持續挹注資源，精進隊伍專業精進，從今天起將展開為期3天的NAP正式評測，挑戰重型搜救隊認證，市長盧秀燕今早在市府廣場前授旗，勉勵參與評測的隊員，以最高標準通過國際評測，守護市民安全，盧說，特搜隊支援花蓮救災，救出數十位民眾，以特搜隊為榮。

台中市政府今早於市政大樓府前廣場舉行「特種搜救隊重型隊伍能力分級檢測授旗儀式」，由盧秀燕市長親自授旗，勉勵全體隊員以最高標準通過重型搜救隊國際評測，展現守護市民安全、馳援國際救援的決心。

台中市消防局表示，特種搜救隊甫結束支援花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害搶救任務，歷經三梯次跨縣市救援行動，自前線返隊後，即無縫投入重型搜救隊能力分級檢測，充分體現「平時勤訓、戰時能戰」的實踐精神與行動力。

台中市消防局從2023年取得NAP國家搜救能力分級認證（National Accreditation Process, NAP）中型搜救隊資格以來，市府持續挹注資源，全力支援隊伍專業精進。不僅積極擴充人力，更添購符合國際標準的先進裝備，並依循INSARAG（國際人道救援諮詢小組）規範推動高強度訓練。

今年8月已完成36小時不間斷實兵模擬演練，全面驗證隊伍整備能量，今日起展開為期三天的NAP正式評測，挑戰重型搜救隊認證。

此次參與評測人員共計104名，包括5位土木結構技師、4位醫師、2位獸醫師及4隻搜救犬，皆為消防局及各專業領域菁英。

消防局說，重型隊伍認證象徵更高層級的救援能力，未來無論面對國內大型複合災害，或執行國際人道救援任務，特搜隊都能以最專業、最堅強的姿態投入行動，為市民安全與國家榮耀奮戰。

市長盧秀燕說，今天授旗的是台中市消防局特種搜救隊，台中市特搜隊在全國搜救能力是數一數二，此次也支援花蓮光復鄉的救災，展現高度專業、勇敢堅毅精神與無私的愛心，成功的救出數十位民眾，也包括7位有罹難者，「以特搜隊為榮」。