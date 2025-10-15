快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

台中嬰幼兒出生數3年少6000名 議員：廣設公托減壓

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張瀞分指出，年輕家長對公托需求量大，建議把在豐原的台中縣議會改設公托。圖／張瀞分提供
台中市議員張瀞分指出，年輕家長對公托需求量大，建議把在豐原的台中縣議會改設公托。圖／張瀞分提供

台中市議會定期大會進行民政業務質詢時，市議員張瀞分關切公共托育資源不足、家長候補名單大排長龍的問題，她建議可以利用前台中縣議會、學校閒置教室規畫公托。

社會局長廖靜芝回應指出，市府已規劃在豐原區豐西里活動中心、豐原安康二期好宅及亞洲大學豐富健康園區新建工程中，各增設1處公共托育中心，並將依工程進度陸續開辦。

張瀞分指出，根據內政部戶政司統計，我國總生育率已從2020的0.99人降至2024年的0.885人，台中市0至2歲人口也從2020年的4萬1968人減少至2024年的3萬5244人，顯示少子化問題日益嚴峻。她認為，年輕人不敢生，主因是養育負擔沈重，市府應積極強化公共托育網絡，協助減輕家長壓力。

不過，她也指出，目前豐原與后里地區的公托資源仍明顯不足。以后里墩北公托為例，收托名額60人、候補卻高達106人；豐原區雖已設有2處公托，總收托人數仍偏低，豐原公托收托30人、候補137人，西勢家園公托收托12人、候補更達108人。

張瀞分表示，雖然盧秀燕市長上任後已將台中市公托擴增至46處，並預計明年達60處、成長近9倍，但實際收托能量仍不足。

她接獲多起家長陳情，有人甚至從懷孕開始排隊，到孩子上小學仍等不到名額。她呼籲市府儘速盤點閒置公共空間，如原台中縣議會部分空間及學校閒置教室，規劃為公托使用，以迅速提升量能。

豐原 托育 台中市

延伸閱讀

選黨主席起步晚可能輸？郝龍斌台中造勢：為捍衛中華民國要戰勝

豐原國民暨兒童運動中心剛開幕游泳池就整修 民眾批離譜

盧秀燕喊公托倍倍增 議員批4311童擠不進去「候補倍倍增」

竹市將添關東公托新據點 設計規劃擬115年啟用

相關新聞

南投埔里運動館初步規畫出爐 鎮民最想要設施前3名也曝光

南投縣政府規畫在埔里興建樂活運動館，經調查鎮民對基礎設施需求及意願後，最想要的設施前三名為羽球場、SPA館及體適能中心，...

和美大橋引道施工交管1年…台61乙變單車道 尖峰時段大塞車

跨越大肚溪，連接彰化縣和美鎮與台中市大肚區的和美大橋新建工程，為配合和美端橋梁引道施工，第一階段從昨天起至12月31日封...

台中市消防局連3天挑戰重型搜救隊認證評測 盧秀燕今授旗

台中市消防局獲得市府持續挹注資源，精進隊伍專業精進，從今天起將展開為期3天的NAP正式評測，挑戰重型搜救隊認證，市長盧秀...

台中嬰幼兒出生數3年少6000名 議員：廣設公托減壓

台中市議會定期大會進行民政業務質詢時，市議員張瀞分關切公共托育資源不足、家長候補名單大排長龍的問題，她建議可以利用前台中...

豐中霸凌案和解銷過 民代憂開後門 中市調查究責

台中市豐原高中2023年2月間發生震驚社會的學生遭霸凌輕生事件，校方認定時任學務主任、教官與校安人員等人不當管教，處分停...

彰化科技執法今年已7.7萬件 超速占52%最多

彰化縣警察局統計，今年1月至9月，全縣56處科技執法設備共取締7萬7697件交通違規，為國庫挹注約8600萬元罰鍰收入。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。