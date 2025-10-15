台中嬰幼兒出生數3年少6000名 議員：廣設公托減壓

台中市議會定期大會進行民政業務質詢時，市議員張瀞分關切公共托育資源不足、家長候補名單大排長龍的問題，她建議可以利用前台中縣議會、學校閒置教室規畫公托。

社會局長廖靜芝回應指出，市府已規劃在豐原區豐西里活動中心、豐原安康二期好宅及亞洲大學豐富健康園區新建工程中，各增設1處公共托育中心，並將依工程進度陸續開辦。

張瀞分指出，根據內政部戶政司統計，我國總生育率已從2020的0.99人降至2024年的0.885人，台中市0至2歲人口也從2020年的4萬1968人減少至2024年的3萬5244人，顯示少子化問題日益嚴峻。她認為，年輕人不敢生，主因是養育負擔沈重，市府應積極強化公共托育網絡，協助減輕家長壓力。

不過，她也指出，目前豐原與后里地區的公托資源仍明顯不足。以后里墩北公托為例，收托名額60人、候補卻高達106人；豐原區雖已設有2處公托，總收托人數仍偏低，豐原公托收托30人、候補137人，西勢家園公托收托12人、候補更達108人。

張瀞分表示，雖然盧秀燕市長上任後已將台中市公托擴增至46處，並預計明年達60處、成長近9倍，但實際收托能量仍不足。

她接獲多起家長陳情，有人甚至從懷孕開始排隊，到孩子上小學仍等不到名額。她呼籲市府儘速盤點閒置公共空間，如原台中縣議會部分空間及學校閒置教室，規劃為公托使用，以迅速提升量能。