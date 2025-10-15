聽新聞
0:00 / 0:00
彰化科技執法今年已7.7萬件 超速占52%最多
彰化縣警察局統計，今年1月至9月，全縣56處科技執法設備共取締7萬7697件交通違規，為國庫挹注約8600萬元罰鍰收入。違規熱點在埔心、社頭與彰化市區，其中以埔心鄉員鹿路五段與羅厝路口取締件數最高，達5870件，縣警局目前暫無新增科技執法路口的規畫。
統計顯示，違規前10名路口依序為：埔心鄉員鹿路五段與羅厝路口5870件、社頭鄉縣141線與崙饒路口4367件、彰化市新平路與環河街口4113件、埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路二段416巷口3915件、和美鎮線東路二段485號3900件、大村鄉山腳路與學府路口2754件、二林鎮二城路6號前2739件、田中鎮員集路一段與大安路一段口2583件、溪州鄉中山路一段與彰水路一段口2557件及溪湖鎮彰水路三段與信善街口2260件。
從違規類型觀察，以超速違規最多、占52%，達4萬119件；其次為闖紅燈1萬4583件，占19%；第三為未依標線行駛1萬3698件，占18%；至於未禮讓行人違規僅佔0.01%。
警方指出，彰化縣自3年前起陸續啟用科技執法設備，已設置56處，雖然取締件數仍高，但交通事故明顯減少，今年1至9月共發生279件事故，較去年同期352件少73件，降幅20.7%，顯見執法有成效，不過縣警局目前暫無新增科技執法設備的規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言