豐中霸凌案和解銷過 民代憂開後門 中市調查究責

聯合報／ 記者陳敬丰游振昇／台中報導
台中市議會民進黨團昨批評，豐原高中霸凌案遭懲處的校安人員，因法令適用錯誤，最後竟和解撤銷，恐成不適任教職人員的「後門」。記者陳敬丰／攝影
台中市議會民進黨團昨批評，豐原高中霸凌案遭懲處的校安人員，因法令適用錯誤，最後竟和解撤銷，恐成不適任教職人員的「後門」。記者陳敬丰／攝影

台中市豐原高中2023年2月間發生震驚社會的學生遭霸凌輕生事件，校方認定時任學務主任、教官與校安人員等人不當管教，處分停聘、撤職與記過，其中黃姓校安人員，去年透過法院程序與校方調解，撤銷記過處分。中市議會民進黨團憂心，本案案例一開，將成為不適任教育人員的「後門」。

教育局長蔣偉民回應，當事人確有不當管教行為，但法院指出學校引用法令錯誤，應依正確法規重行處理，而非以調解方式結案。他強調，此舉不符社會正義與外界期待，教育局已展開調查，將追究校長及行政人員責任，並規定未來凡涉訴訟案件若欲和解，須事前報教育局審查。

豐原高中某學生2023年2月間在家中輕生，經調查，該生遭校安人員懷疑偷竊，遭教官與校安人員搜身、私下盤問威嚇超過半小時，校事會議4月認定不當管教，不過後續相關人員懲處歷經波折，最後時任學務主任遭停聘，主任教官撤職，校安人員離職，3人均記過1支，時任校長也遭撤職。

民進黨台中市議會黨團昨召開記者會，總召王立任說，黨團近日獲知，黃姓校安人員向台中高等行政法院提告豐原高中不當處分，經校方派員調解成立，學校11月6日正式撤銷記過。王痛批，僅憑一紙調解即推翻校內決議，嚴重違背程序正義。據悉全國已有3起類似案例，其中豐原高中為撤銷處分，另2案則獲減輕懲處，他擔心這成為不適任教育人員「後門」。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，得知此事「非常震驚」，要求校方公開調解過程、市府究責，另國教署應提出因應措施。

民進黨多位議員批評，這份調解1年前就成立，教育局卻不知情。事發時市長盧秀燕撤換校長平息風波，事後卻放任校方調解撤銷處分，與市府宣稱的「霸凌零容忍」政策背道而馳，要求市府道歉並說明。

豐原高中則說明，黃姓校安人員屬約聘僱身分，當時誤依「公務人員考績法」記過一次。經市府訴願後，被判定為「非行政處分」，黃員再向台中高等行政法院提訴，法院認定校方懲處程序有瑕疵，建議雙方調解，去年9月達成和解，撤銷記過且不再另行處分。校方依調解筆錄內容，2024年11月6日正式撤銷原懲處令。

