「三章一Q」認證加持 台中和平區地方創生果物升級啟動

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中和平區公所今日舉行地方創生果物升級計畫啟動儀式，拓展品牌能見度。記者宋健生／攝影
台中和平區公所今日舉行地方創生果物升級計畫啟動儀式，拓展品牌能見度。記者宋健生／攝影

在國家發展委員會地方創生計畫及原住民族委員會支持下，台中市和平區公所今年推動「品牌亮點產業遴選機制」，並於14日舉行地方創生果物升級計畫啟動儀式，未來將輔導在地農民參加全國性展覽推廣活動，讓消費者能直接接觸和平區優質農產，進一步拓展品牌能見度，累積全國市場口碑。

另外，根據品牌亮點產業遴選機制，區公所今年首波精選三位在地農友作為示範案例，每戶提供7萬元補助，協助進行設備升級、包裝設計、行銷推廣與加工技術強化，加上「三章一Q」認證加持，可有效協助和平區地方創生果物大升級。

台中市和平區公所區長吳萬福表示，和平區擁有壯麗的自然環境與豐饒的土地資源，不僅是台中市的重要農業重鎮，更孕育出多樣且高品質的農特產品。

無論是香甜的水蜜桃、風味獨特的高冷蔬菜，抑或是極具特色的咖啡與茶葉，優質的農產品都深受消費者喜愛，但在全球化與市場競爭激烈的時代，高品質並不足以保證銷售佳績，還需要有效的行銷策略與品牌經營。

對此，和平區公所在國家發展委員會的地方創生計畫支持下，積極投入地方創生工作。吳萬福表示，此次獲得原住民族委員會補助，輔導在地農民參加全國性展覽推廣活動，讓消費者能直接接觸和平區優質農產，進一步拓展品牌能見度，累積全國市場口碑。

吳萬福進一步指出，此次也規劃品牌亮點產業遴選機制，從眾多優秀的農民與農產品中，精選出三家極具發展潛力的農民或業者，並提供每戶7萬元的補助，協助他們進行設備升級、包裝設計、行銷宣傳，及農產品加工的技術提升。未來透過精準的資源投入，期盼打造示範案例，帶動更多農民跟進，讓和平區整體農業水準持續提升。

更重要的是，積極推動「三章一Q」的認證協助。吳萬福說，「三章」即產銷履歷農產品、CAS優良農產品、TAP產銷認證，「一Q」則是農產品QR code，這些認證不僅是品質的保證，更是市場競爭力的象徵。

當消費者能透過認證與標章，清楚掌握產品來源與生產過程，就能更安心地選購，進一步提升和平區農產品的價值。

目前，和平區已有三家農友完成「三章一Q」認證。其中，「夏伊谷農場」楊光義，專注芭樂栽培，透過細膩管理讓果實甜美爽脆，補助資源將協助強化包裝與行銷，讓「夏伊谷」芭樂品牌更具市場競爭力。

「黑熊柑心」吳若弟，秉持友善農作理念，不用除草劑，守護土地與環境，種出無籽桶柑與甜柿，並研發果乾與酵素等多元加工品，補助將協助優化技術，提升產品附加價值。

「就柿好吃」黃曉橙，退伍返鄉接手家中甜柿園，堅持無毒耕作。2018年因產量過剩，以B級品製成果乾，意外創立「就柿好吃」品牌。果乾最大特色為無添加、純天然、手工製作，廣受好評，並計畫導入冷凍乾燥技術，延長產季、拓展副產品，展現青農返鄉的創新精神。

和平區公所強調，「每戶7萬元補助，不只是金額支持，更是品牌升級的推手。」三位農友展現了農業創新與土地堅持的力量，將成為示範案例，帶動更多農民投入品牌經營，未來也將持續打造一個兼具「生產、生活、生態」的永續家園，讓和平區不僅是農業生產的重鎮，更是年輕世代願意紮根、發展夢想的地方。

農民 農業 台中市 產銷履歷 水蜜桃 咖啡

