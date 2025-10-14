快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

彰化花現美好田尾產業文化活動登場 消費集點換三輪車遊設計展

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉多肉植物達人施秉良為今年田尾鄉年度產業文化活動代言。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉多肉植物達人施秉良為今年田尾鄉年度產業文化活動代言。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田尾鄉花現美好田尾產業文化活動本周周休二日登場，沒邀請明星歌手，找多肉達人青農施秉良代言，提供多肉植物的養護三要訣及組合美感，另鄉農會配合2025台灣設計展，集點換搭乘電動三輪車專人沿路解說遊玩「田尾行」各展場。

田尾鄉農會本（10）月18日、19日上午9點到下午5點，在鄉農會辦公大樓旁倉庫及廣場辦理一年一度產業文化活動─植物產地市集。鄉農會理事長楊春枝今表示，給農民機會，農民就會盡力提供最好的產品，田尾鄉是全台名知的植物產地，今年仍有很多植栽達人參展稀有珍貴植物，值得一看。

受邀代言活動的青農施秉良是農三代，祖父種菊花，父親做植物批發買賣，從中發現多肉植物種類多而市場前景可期，施秉良就讀農校、嘉大園藝管理系畢業到現在都沒離開植物，畢業後返鄉根據過去幫父親買賣植物的經驗鎖定培育多肉植物，並經營多肉植物農場。

施秉良說，新冠疫情期間民眾宅在家，植物大賣，疫情過後銷售量雪崩一半，他調整經營策略，拍攝多肉農場和種植的短影片上傳網路，一如疫情期間持續網路行銷，另一方面藉由影片分享，不少喜愛多肉植物的民眾親到農場參觀，他布置一對多肉孔雀造景、多肉水瓶和多肉花園供遊客拍照，現今銷售量已回到新冠疫情期間。

多肉植物的代表性植物是仙人掌，喜日照、耐旱，種植者不是澆水過多就是過度乾燥，施秉良提供養護三法，分別是充足陽光、適當水分、環境通風，因水分控制並不容易，施秉良建議土壤透水性好，以免水分積存水壤造成多肉植物被淹泡而腐爛。

田尾鄉植物產地市集有80個單位參展，各式多肉植物、觀葉植物展售約60單位，3章1Q農特產品展售約15個單位。本鄉花卉產業，兩天活動有插花、多肉植物、不雕花、苔球、空氣鳳梨與米食的免費限額體驗活動，今年首次參加蜂蜜評鑑即榮獲特等獎的花農李克銘，將請大家品嘗「龍爺蜜」。田尾鄉農會舉辦消費集點送農業小旅行，遍遊2025台灣設計展「田尾行」展場。

彰化縣田尾鄉農會理事長楊春枝（中）帶領農會人員穿著制服，迎接花現美好田尾產業文化活動的遊客。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉農會理事長楊春枝（中）帶領農會人員穿著制服，迎接花現美好田尾產業文化活動的遊客。記者簡慧珍／攝影

多肉植物 農會 彰化 農民

延伸閱讀

賣到缺貨！「員林是員林、鹿港是鹿港」 台灣設計展彰化迷因紙膠帶爆紅

彰化鹿港兒童沙坑流浪犬群聚！公所設誘捕籠 竟遭民眾「開門放狗」

2025台灣設計展「彰化智造」專書今發表 看見彰化隱形冠軍

台灣設計展已湧44萬人潮！潮派鹿港音樂祭將加派接駁車疏運

相關新聞

首辦國慶焰火…南投市霧濛濛成「霧都」被罵爆 議員要求檢討

南投承辦國慶焰火惹負評，議員今對濃煙瀰漫全市、市區塞爆、等接駁車時間長、居民通行受阻等輪番質詢，要求縣府通盤檢討，並建立...

影／代替總統贈匾 蕭美琴：台灣有全世界獨一無二韌性和良善力量

副總統蕭美琴今天下午到台中市潭水亭觀音媽廟參拜祈福，替總統賴清德還願贈匾，她說國人碰到風為水災地震相互幫忙的韌性，感動全...

賣到缺貨！「員林是員林、鹿港是鹿港」 台灣設計展彰化迷因紙膠帶爆紅

台灣設計展於雙十連假在彰化三大展區盛大登場，各展區湧入大量人潮，首日含試營運即突破44萬人次，截至目前總參觀人次已破百萬...

彰化鹿港兒童沙坑流浪犬群聚！公所設誘捕籠 竟遭民眾「開門放狗」

彰化縣鹿港體育場旁兒童遊戲沙坑近來有流浪犬群聚，鹿港鎮公所設置誘捕籠，但陸續有民眾打開門放走犬隻；公所今天說，誘捕是為維...

台中無薪假人數全台最高恐仍存在黑數　市府：無法裁罰會加強宣導

全國目前有超過7700名勞工實施減班休息（俗稱無薪假），其中傳統產業重鎮台中市就有約2500人，全台最多。議員指出，台中...

彰化國小教師甄試再辦兩年成絕響？縣政府：看情況

彰化縣連續招考國小正式教師3年、國中正式教師1年，考取者被優先分發偏鄉，讓偏鄉學校鬆了一口氣；教育界人士今指出，斷崖式少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。