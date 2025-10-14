彰化花現美好田尾產業文化活動登場 消費集點換三輪車遊設計展

彰化縣田尾鄉花現美好田尾產業文化活動本周周休二日登場，沒邀請明星歌手，找多肉達人青農施秉良代言，提供多肉植物的養護三要訣及組合美感，另鄉農會配合2025台灣設計展，集點換搭乘電動三輪車專人沿路解說遊玩「田尾行」各展場。

田尾鄉農會本（10）月18日、19日上午9點到下午5點，在鄉農會辦公大樓旁倉庫及廣場辦理一年一度產業文化活動─植物產地市集。鄉農會理事長楊春枝今表示，給農民機會，農民就會盡力提供最好的產品，田尾鄉是全台名知的植物產地，今年仍有很多植栽達人參展稀有珍貴植物，值得一看。

受邀代言活動的青農施秉良是農三代，祖父種菊花，父親做植物批發買賣，從中發現多肉植物種類多而市場前景可期，施秉良就讀農校、嘉大園藝管理系畢業到現在都沒離開植物，畢業後返鄉根據過去幫父親買賣植物的經驗鎖定培育多肉植物，並經營多肉植物農場。

施秉良說，新冠疫情期間民眾宅在家，植物大賣，疫情過後銷售量雪崩一半，他調整經營策略，拍攝多肉農場和種植的短影片上傳網路，一如疫情期間持續網路行銷，另一方面藉由影片分享，不少喜愛多肉植物的民眾親到農場參觀，他布置一對多肉孔雀造景、多肉水瓶和多肉花園供遊客拍照，現今銷售量已回到新冠疫情期間。

多肉植物的代表性植物是仙人掌，喜日照、耐旱，種植者不是澆水過多就是過度乾燥，施秉良提供養護三法，分別是充足陽光、適當水分、環境通風，因水分控制並不容易，施秉良建議土壤透水性好，以免水分積存水壤造成多肉植物被淹泡而腐爛。

田尾鄉植物產地市集有80個單位參展，各式多肉植物、觀葉植物展售約60單位，3章1Q農特產品展售約15個單位。本鄉花卉產業，兩天活動有插花、多肉植物、不雕花、苔球、空氣鳳梨與米食的免費限額體驗活動，今年首次參加蜂蜜評鑑即榮獲特等獎的花農李克銘，將請大家品嘗「龍爺蜜」。田尾鄉農會舉辦消費集點送農業小旅行，遍遊2025台灣設計展「田尾行」展場。