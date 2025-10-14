南投魚池、中寮沒醫院 遠距醫療會診平台接中榮
南投縣魚池鄉、中寮鄉沒有醫院，南投縣衛生局獲贈遠距醫療儀器，並在魚池鄉、中寮鄉衛生所建置遠距醫療會診平台，讓居民到離家不遠的衛生所，就能與台中榮總專科醫師會診。
國際扶輪3461地區台中東北扶輪社關心南投偏鄉民眾健康，以新台幣130萬元捐贈1批遠距醫療設備。縣府衛生局今天在魚池鄉衛生所舉行「南投縣魚池鄉與中寮鄉偏鄉地區醫療照護提升及疾病預防計畫」捐贈暨揭牌典禮，縣府代理祕書長簡青松代表受贈及回贈感謝狀。
簡青松出席表示，南投縣除南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮有醫院，其餘鄉鎮都是醫療偏鄉，尤其所謂「不山不市」鄉鎮醫療資源缺乏程度不亞於山地原鄉，民眾若有醫療需求，因交通不便，只能輾轉至鄰近鄉鎮醫院就醫，交通時間就要1.5至4小時，對長輩很不便。
簡青松說，透過遠距會診平台及遠距醫療儀器，到離家不遠的衛生所，就能與台中榮民總醫院專科醫師同步會診與取藥，對魚池鄉、中寮鄉居民來說，是開創性發展，科技輔助提高醫療可近性，減少舟車勞頓負擔，讓長者能在社區享受更便利的復健、醫療服務。
設備包含高階攜帶型數位醫療影像系統、耳鏡、皮膚鏡、眼底鏡、口腔鏡、數位裂隙燈等鏡頭、視訊設備，並建立台中榮總與魚池鄉、中寮鄉衛生所遠距醫療會診平台，衛生局表示，後續追蹤計畫服務狀況，衛生所醫師、護理師將積極與中榮專科醫師合作。
