影／代替總統贈匾 蕭美琴：台灣有全世界獨一無二韌性和良善力量

副總統蕭美琴今天下午到台中市潭水亭觀音媽廟參拜祈福，替總統賴清德還願贈匾，她說國人碰到風為水災地震相互幫忙的韌性，感動全世界，這是全世界獨一無二的韌性和良善的力量，大家以自己為榮，百姓值得疼惜，這種力量讓國家在各種挑戰中可以屹立不搖。

副總統蕭美琴今天下午參拜，立委何欣純、台中市議員蕭隆澤、周永鴻等人陪同，許多民眾到場觀看，有粉絲看到蕭美琴大喊「我愛妳」，副總統親切微笑回應。

蕭美琴致詞時表示，她和觀音媽信仰不同卻有共同點，都是心存向善，用慈悲和信念希望帶領國家平安，她上次到潭水亭有小插曲，當時很熱鬧人多，她不小心踢到電線往前撲差點跌倒，旁邊有人把她捉起來，她才不致跌倒，如果往前撲很可怕。

她對此小花絮印象深，心想人生中難免會踢到石頭和電線，碰到人生困境和阻礙，國家也是一樣，心存善念和觀音媽保佑，上帝保佑，大家可以團結共度各種難關，克服眼前挑戰，當今時局全世界有很多不穩定，歐洲有戰爭，中東好不容易看見停戰，有和平曙光，全球性能源通膨，我們也有自己地緣政治危機，在這些挑戰中，台灣人靠著作為世界良善的力量，和勤奮打拚，尤其靠著創意化解困境。

她說大家都知道，坐在家裡要評批是簡單的事，但是要走出來服務社會，才具挑戰，更值得敬佩，台灣人在世界就是扮演這個角色，不管何國遇到地震困難，或是我們自己國人碰到風為水災地震相互幫忙的韌性，感動全世界，這是全世界獨一無二的韌性和良善的力量，以自己為榮，百姓值得疼惜，讓國家在各種挑戰中可以屹立不搖。

蕭美琴說她今天替總統賴清德來揭匾；潭子亭主委張煌棋表示，今天揭匾的匾額，是賴清德總統當時選總統時，曾到潭水亭曾到此參拜，求觀世音菩薩保佑他當選，今天還願贈匾。