南投埔里10月18日「山城有聲」演唱會 免費入場另有摸彩

中央社／ 南投縣14日電
「山城有聲」演唱會以「本土狂潮，世代共鳴」為主題，18日晚間將在南投縣埔里鎮登場，鎮長廖志城（右3）等人14日對外宣傳。圖／中央社（埔里鎮公所提供）
「山城有聲」演唱會18日晚間在南投埔里鎮登場，邀樂團玖壹壹、歌手方季惟等人獻唱，免費入場另設摸彩。鎮公所說，曲風從嘻哈、經典到台語流行，打造屬埔里秋夜音樂狂潮。

埔里鎮公所主辦「山城有聲」演唱會，18日晚間在埔里地母廟停車場登場，邀樂團玖壹壹、好樂團、原動力樂團、歌手方季惟、翁鈺鈞、曾瑋中接力獻唱。鎮公所今天對外宣傳，埔里鎮長廖志城說，卡司從嘻哈、經典到台語流行，勢必能引起老中青世代聽眾共鳴。

廖志城說，演唱會以「本土狂潮，世代共鳴」為主題，邀人氣樂團玖壹壹等歌手登台，讓整個山城在音浪中搖滾整夜，尤其19日一早適逢「埔里山城派對馬拉松」，歡迎鄉親與跑友到場感受熱情「選手之夜」，還有摸彩，獎品包含液晶電視、氣炸鍋、掃地機器人等。

廖志城表示，埔里以優良氣候、水質、紹興酒、美女等聞名，是全台最具魅力山城之一，鎮公所首度舉辦「山城有聲」演唱會，盼更多人聽見埔里聲音、看見埔里的美，帶動觀光與地方文化發展，尤其隔天一早路跑逾4000人報名，演唱會就像迎賓選手之夜。

埔里 演唱會 樂團 南投

