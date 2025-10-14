快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

聽新聞
0:00 / 0:00

首辦國慶焰火…南投市霧濛濛成「霧都」被罵爆 議員要求檢討

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投首度承辦國慶焰火，但因空氣擴散條件不佳，當晚8時39分時可見濃煙擴散瀰漫。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
南投首度承辦國慶焰火，但因空氣擴散條件不佳，當晚8時39分時可見濃煙擴散瀰漫。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

南投承辦國慶焰火惹負評，議員今對濃煙瀰漫全市、市區塞爆、等接駁車時間長、居民通行受阻等輪番質詢，要求縣府通盤檢討，並建立大型活動SOP；民政處說明，焰火施放由軍備局主導將彙整意見陳報中央，會檢討交通作為未來改善依據。

「國慶焰火在南投」今年於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞，但因空氣擴散條件不佳，濃煙瀰漫全場，加上交通大打結，不僅到場遊客開罵聲不斷，在地居民也是抱怨連連，因此成為今天縣議會審查會重點。

縣議員沈夙崢痛批，國慶焰火當天，南投市一片霧濛濛成了「霧都」，足見從施放高低、品質等需要檢討，更糟的是，遊客全都在抱怨是依據縣府指引到觀賞點或搭接駁車，然後煙吸好吸滿，交通更是塞好塞滿，民眾等接駁車等到一肚子氣。

議員林庭秝也說，天候因素雖難預測評估，但焰火施放地點、高度及發數及焰火品項等均能透過事前細部計畫考量；而從當天活動散場並不完善，能看出交管計畫、接駁路線及量能等未做壓力測試分流，應以此為鑑擬定辦理大型活動SOP。

「有接駁車，沒專用道，照塞。」議員林儒暘說，搭接駁車就是不想塞車等太久，不料根本沒專用道，變成花時間等車又塞車；此外，主會場小且考量維安，不開放民眾進入，只能去觀賞區看轉播表演，參與度低，體驗音樂焰火秀感受也打折。

議員張婉慈也提到，國慶當天中午過後，市區道路大範圍管制，限制居民進出，每戶只發一張通行證，雖有彈性開放居民可持身分證返家，但很多人不知情受阻，宣導不足惹民怨。議員要求縣府跨局處通盤檢討並提報告給議會，並應建立SOP。

民政處長林琦瑜說明，施放地點是縣府決定，但焰火部分全由軍備局規畫設計布置，9月試放後也有建議應調整施放高度、布彈間距放大等，後續會將焰火施放意見彙整陳報中央，交通部分列入縣府檢討重點作為未來規畫大型活動改善方向。

2025國慶焰火在南投，於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞。圖／南投縣政府提供
2025國慶焰火在南投，於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞。圖／南投縣政府提供
南投首度承辦國慶焰火，但因當晚交通市區塞爆、等接駁車時間長等惹來負評，縣議員14日輪番質詢。記者賴香珊／攝影
南投首度承辦國慶焰火，但因當晚交通市區塞爆、等接駁車時間長等惹來負評，縣議員14日輪番質詢。記者賴香珊／攝影
2025國慶焰火在南投，於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞。圖／南投縣政府提供
2025國慶焰火在南投，於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞。圖／南投縣政府提供
南投首度承辦國慶焰火，但因當晚交通打結，導致等接駁車時間長，上車後接駁車也塞在路上，民眾抱怨連連。記者賴香珊／攝影
南投首度承辦國慶焰火，但因當晚交通打結，導致等接駁車時間長，上車後接駁車也塞在路上，民眾抱怨連連。記者賴香珊／攝影
2025國慶焰火在南投，於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞。圖／南投縣政府提供
2025國慶焰火在南投，於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞。圖／南投縣政府提供
南投首度承辦國慶焰火，但因當晚交通市區塞爆、等接駁車時間長等惹來負評，縣議員14日輪番質詢。記者賴香珊／攝影
南投首度承辦國慶焰火，但因當晚交通市區塞爆、等接駁車時間長等惹來負評，縣議員14日輪番質詢。記者賴香珊／攝影
2025國慶焰火在南投，於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞。圖／南投縣政府提供
2025國慶焰火在南投，於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞。圖／南投縣政府提供
2025國慶焰火在南投，於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞。圖／南投縣政府提供
2025國慶焰火在南投，於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞。圖／南投縣政府提供
2025國慶焰火在南投，於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞。圖／南投縣政府提供
2025國慶焰火在南投，於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞。圖／南投縣政府提供

國慶焰火 南投 議員

延伸閱讀

南投環保局：焚化廠與焰火地 煙霧擴散條件不同

影／南投國慶焰火挨轟史上最爛 引爆空汙災難...環團點名3單位

南投國慶焰火全是煙挨批「史上最爛」 許淑華回應了

東石海之夏煙火秀炸翻社群 網友酸打趴南投：這才是國慶焰火

相關新聞

首辦國慶焰火…南投市霧濛濛成「霧都」被罵爆 議員要求檢討

南投承辦國慶焰火惹負評，議員今對濃煙瀰漫全市、市區塞爆、等接駁車時間長、居民通行受阻等輪番質詢，要求縣府通盤檢討，並建立...

彰化鹿港兒童沙坑流浪犬群聚！公所設誘捕籠 竟遭民眾「開門放狗」

彰化縣鹿港體育場旁兒童遊戲沙坑近來有流浪犬群聚，鹿港鎮公所設置誘捕籠，但陸續有民眾打開門放走犬隻；公所今天說，誘捕是為維...

影／代替總統贈匾 蕭美琴：台灣有全世界獨一無二韌性和良善力量

副總統蕭美琴今天下午到台中市潭水亭觀音媽廟參拜祈福，替總統賴清德還願贈匾，她說國人碰到風為水災地震相互幫忙的韌性，感動全...

賣到缺貨！「員林是員林、鹿港是鹿港」 台灣設計展彰化迷因紙膠帶爆紅

台灣設計展於雙十連假在彰化三大展區盛大登場，各展區湧入大量人潮，首日含試營運即突破44萬人次，截至目前總參觀人次已破百萬...

台中無薪假人數全台最高恐仍存在黑數　市府：無法裁罰會加強宣導

全國目前有超過7700名勞工實施減班休息（俗稱無薪假），其中傳統產業重鎮台中市就有約2500人，全台最多。議員指出，台中...

彰化國小教師甄試再辦兩年成絕響？縣政府：看情況

彰化縣連續招考國小正式教師3年、國中正式教師1年，考取者被優先分發偏鄉，讓偏鄉學校鬆了一口氣；教育界人士今指出，斷崖式少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。