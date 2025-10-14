首辦國慶焰火…南投市霧濛濛成「霧都」被罵爆 議員要求檢討

南投承辦國慶焰火惹負評，議員今對濃煙瀰漫全市、市區塞爆、等接駁車時間長、居民通行受阻等輪番質詢，要求縣府通盤檢討，並建立大型活動SOP；民政處說明，焰火施放由軍備局主導將彙整意見陳報中央，會檢討交通作為未來改善依據。

「國慶焰火在南投」今年於南投市貓羅溪畔施放逾4.3萬發焰火，吸引逾28萬人湧入觀賞，但因空氣擴散條件不佳，濃煙瀰漫全場，加上交通大打結，不僅到場遊客開罵聲不斷，在地居民也是抱怨連連，因此成為今天縣議會審查會重點。

縣議員沈夙崢痛批，國慶焰火當天，南投市一片霧濛濛成了「霧都」，足見從施放高低、品質等需要檢討，更糟的是，遊客全都在抱怨是依據縣府指引到觀賞點或搭接駁車，然後煙吸好吸滿，交通更是塞好塞滿，民眾等接駁車等到一肚子氣。

議員林庭秝也說，天候因素雖難預測評估，但焰火施放地點、高度及發數及焰火品項等均能透過事前細部計畫考量；而從當天活動散場並不完善，能看出交管計畫、接駁路線及量能等未做壓力測試分流，應以此為鑑擬定辦理大型活動SOP。

「有接駁車，沒專用道，照塞。」議員林儒暘說，搭接駁車就是不想塞車等太久，不料根本沒專用道，變成花時間等車又塞車；此外，主會場小且考量維安，不開放民眾進入，只能去觀賞區看轉播表演，參與度低，體驗音樂焰火秀感受也打折。

議員張婉慈也提到，國慶當天中午過後，市區道路大範圍管制，限制居民進出，每戶只發一張通行證，雖有彈性開放居民可持身分證返家，但很多人不知情受阻，宣導不足惹民怨。議員要求縣府跨局處通盤檢討並提報告給議會，並應建立SOP。

民政處長林琦瑜說明，施放地點是縣府決定，但焰火部分全由軍備局規畫設計布置，9月試放後也有建議應調整施放高度、布彈間距放大等，後續會將焰火施放意見彙整陳報中央，交通部分列入縣府檢討重點作為未來規畫大型活動改善方向。