賣到缺貨！「員林是員林、鹿港是鹿港」 台灣設計展彰化迷因紙膠帶爆紅

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣設計展限量商品「彰化迷因系列」紙膠帶最受矚目，開展沒多久便賣到缺貨。記者林敬家／攝影
台灣設計展限量商品「彰化迷因系列」紙膠帶最受矚目，開展沒多久便賣到缺貨。記者林敬家／攝影

台灣設計展於雙十連假在彰化三大展區盛大登場，各展區湧入大量人潮，首日含試營運即突破44萬人次，截至目前總參觀人次已破百萬。隨著展覽熱潮延燒，各式限定商品也掀起搶購潮，其中以「彰化迷因系列」紙膠帶最受矚目，開展沒多久便賣到缺貨。

這款由品牌「耍廢工廠」推出的紙膠帶，以幽默文字轉譯彰化在地語彙與地方認同感，包含「用炸的肉圓才是真的肉圓」、「到彰化市請下台中高鐵站」、「彰化是中部」、「彰化是彰化、鹿港是鹿港、員林是員林」等語句，句句都是地方迷因。

團隊成員李彥潁表示，四款中以「彰化是彰化、鹿港是鹿港、員林是員林」最受歡迎，特別受到員林人青睞，「不接受被說成彰化人」，甚至有人一次購買10捲。首批約2400個紙膠帶上周末幾乎完售，團隊正加緊補貨，希望趕在下周末再度鋪貨。

除迷因紙膠帶外，今年台灣設計展限定商品也相當多元，如「厭世大佛山形夾」、「彰化市公所水溝蓋清水模花器」等都展現地方特色與創意，成為展覽期間最受歡迎的打卡與收藏熱品。

彰化 員林 鹿港

