彰化鹿港兒童沙坑流浪犬群聚！公所設誘捕籠 竟遭民眾「開門放狗」
彰化縣鹿港體育場旁兒童遊戲沙坑近來有流浪犬群聚，鹿港鎮公所設置誘捕籠，但陸續有民眾打開門放走犬隻；公所今天說，誘捕是為維護民眾安全，呼籲別破壞籠具，也勿將狗放出。
數十隻流浪犬近日出現在鹿港體育場周邊，尤其兒童遊戲沙坑常有狗群盤踞，不少民眾反映犬隻會在沙坑排泄，且會對人狂吠，擔心有安全疑慮。
鹿港鎮公所告訴中央社記者，10月2日起於周邊設置誘捕籠，但發現陸續有民眾打開誘捕籠將犬隻放走，昨天深夜又透過監視器拍到有人擅自打開籠門，截至目前至少有3隻流浪犬被民眾放出來。
公所表示，有許多民眾到鹿港體育場運動及休憩，加上附近有台灣設計展展區，誘捕是為避免發生危險，因此希望民眾勿隨意放狗，未來也將持續加強誘捕與環境管理，並評估為沙坑加裝護欄、遮陽棚及清洗設施等，打造更安全遊憩環境。
