彰化鹿港兒童沙坑流浪犬群聚！公所設誘捕籠 竟遭民眾「開門放狗」

中央社／ 彰化14日電
彰化縣鹿港體育場旁兒童遊戲沙坑近來有流浪犬群聚，鹿港鎮公所設置誘捕籠，但陸續有民眾打開門放走犬隻。示意圖／ingimage
彰化縣鹿港體育場旁兒童遊戲沙坑近來有流浪犬群聚，鹿港鎮公所設置誘捕籠，但陸續有民眾打開門放走犬隻。示意圖／ingimage

彰化鹿港體育場旁兒童遊戲沙坑近來有流浪犬群聚，鹿港鎮公所設置誘捕籠，但陸續有民眾打開門放走犬隻；公所今天說，誘捕是為維護民眾安全，呼籲別破壞籠具，也勿將狗放出。

數十隻流浪犬近日出現在鹿港體育場周邊，尤其兒童遊戲沙坑常有狗群盤踞，不少民眾反映犬隻會在沙坑排泄，且會對人狂吠，擔心有安全疑慮。

鹿港鎮公所告訴中央社記者，10月2日起於周邊設置誘捕籠，但發現陸續有民眾打開誘捕籠將犬隻放走，昨天深夜又透過監視器拍到有人擅自打開籠門，截至目前至少有3隻流浪犬被民眾放出來。

公所表示，有許多民眾到鹿港體育場運動及休憩，加上附近有台灣設計展展區，誘捕是為避免發生危險，因此希望民眾勿隨意放狗，未來也將持續加強誘捕與環境管理，並評估為沙坑加裝護欄、遮陽棚及清洗設施等，打造更安全遊憩環境。

鹿港 流浪犬 彰化

相關新聞

首辦國慶焰火…南投市霧濛濛成「霧都」被罵爆 議員要求檢討

南投承辦國慶焰火惹負評，議員今對濃煙瀰漫全市、市區塞爆、等接駁車時間長、居民通行受阻等輪番質詢，要求縣府通盤檢討，並建立...

彰化鹿港兒童沙坑流浪犬群聚！公所設誘捕籠 竟遭民眾「開門放狗」

彰化縣鹿港體育場旁兒童遊戲沙坑近來有流浪犬群聚，鹿港鎮公所設置誘捕籠，但陸續有民眾打開門放走犬隻；公所今天說，誘捕是為維...

影／代替總統贈匾 蕭美琴：台灣有全世界獨一無二韌性和良善力量

副總統蕭美琴今天下午到台中市潭水亭觀音媽廟參拜祈福，替總統賴清德還願贈匾，她說國人碰到風為水災地震相互幫忙的韌性，感動全...

賣到缺貨！「員林是員林、鹿港是鹿港」 台灣設計展彰化迷因紙膠帶爆紅

台灣設計展於雙十連假在彰化三大展區盛大登場，各展區湧入大量人潮，首日含試營運即突破44萬人次，截至目前總參觀人次已破百萬...

台中無薪假人數全台最高恐仍存在黑數　市府：無法裁罰會加強宣導

全國目前有超過7700名勞工實施減班休息（俗稱無薪假），其中傳統產業重鎮台中市就有約2500人，全台最多。議員指出，台中...

彰化國小教師甄試再辦兩年成絕響？縣政府：看情況

彰化縣連續招考國小正式教師3年、國中正式教師1年，考取者被優先分發偏鄉，讓偏鄉學校鬆了一口氣；教育界人士今指出，斷崖式少...

