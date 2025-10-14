快訊

輝達進駐北士科T17、18 李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

輕鬆省荷包！LINE Pay兩大方案最高5%回饋 消費就送9折優惠券

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

台中無薪假人數全台最高恐仍存在黑數　市府：無法裁罰會加強宣導

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市藍綠議員皆表示，企業放無薪假存在黑數，導致申請安定就業補助的人數偏低；勞工局回應，目前法規無法裁罰不通報的企業主，會加強宣導，並尋找其他補貼方式。記者陳敬丰／攝影
台中市藍綠議員皆表示，企業放無薪假存在黑數，導致申請安定就業補助的人數偏低；勞工局回應，目前法規無法裁罰不通報的企業主，會加強宣導，並尋找其他補貼方式。記者陳敬丰／攝影

全國目前有超過7700名勞工實施減班休息（俗稱無薪假），其中傳統產業重鎮台中市就有約2500人，全台最多。議員指出，台中申請安定就業補助比率偏低，懷疑存在無薪假黑數導致無法申請補助；市府表示，目前企業放無薪假未通報，並無裁罰機制，會加強宣導。

台中市議會今天進行民政業務質詢。民進黨議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤聯合質詢，張芬郁表示，截至10月初，全國有310家工廠與7755名勞工放無薪假，其中台中就占了117家、2598人，約為3分之1，但仍存在黑數。

張芬郁指出，中央推出多項安定就業措施，但放無薪假的勞工必須得到企業通報，才可以申請；舉例來說，「減班休息勞工再充電計畫」全國有500多人申請，申請率約6.6%，但台中申請人數只有65人，申請率2.5%，為何放無薪假人數全國最多，申請數卻這麼少？

張芬郁認為，企業通報無薪假是勞工申請補助第一步，勞工局不僅應該盡量消除未通報黑數，也不能僅停留在訊息轉發，應成立單一窗口協助查詢，讓勞工知道如何申請補助，落實國家政策，有效協助被迫放無薪假的勞工度過薪水減少的困境。

國民黨議員張廖乃綸表示，企業主放無薪假卻沒有主動通報，會讓勞工無法申請薪資差額補貼，但許多勞工為了保住工作，不敢向政府申訴；市府應該請示中央，找出具體的解決辦法，同時也要延長各項補貼方案的實施期限，不要讓勞工求助無門。

勞工局長林淑媛回應，會加強向企業宣導通報減班休息，但以目前的法規來說，企業不通報也無法裁罰，因此仍會存在黑數；建議中央比照疫情期間的即時上工方案，釋出公部門的短期工作機會，市府也有在研議，是否能在既有財源可行的情況下給予暫時性補貼。

減班休息 議員 勞工局

延伸閱讀

台中弱勢青年就業率3年下滑50%…議員批社會安全網漏洞　市府允強化

盧秀燕喊公托倍倍增 議員批4311童擠不進去「候補倍倍增」

辦國慶晚會只宣傳盧秀燕？議員批國旗稀疏 中市府：懸掛1.6萬面

台中公幼6成教室裝監視器 藍綠議員促提升裝設率

相關新聞

賴總統赴台中探訪百歲人瑞 盧秀燕陪同與賴互動熱絡

賴清德總統今日赴台中探訪兩位百歲人瑞，台中市長盧秀燕主持完市政會議，也趕到現場陪同，賴盧一見面握手致意，兩人一路談笑風生...

台中太平社區4樓陽台凌晨轟然墜落 其他住戶怕下一個是我家

台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地，所幸是半夜裡沒有砸傷人，但因為該社區還有許...

台中無薪假人數全台最高恐仍存在黑數　市府：無法裁罰會加強宣導

全國目前有超過7700名勞工實施減班休息（俗稱無薪假），其中傳統產業重鎮台中市就有約2500人，全台最多。議員指出，台中...

彰化國小教師甄試再辦兩年成絕響？縣政府：看情況

彰化縣連續招考國小正式教師3年、國中正式教師1年，考取者被優先分發偏鄉，讓偏鄉學校鬆了一口氣；教育界人士今指出，斷崖式少...

東勢林業文化園區改善工程 明天起改由東坑路出入口進出

為提升東勢林業文化園區遊憩服務品質，林業及自然保育署台中分署推動「園區入口景觀及停車場改善工程」，預計施工至115年12...

台中弱勢青年就業率3年下滑50%…議員批社會安全網漏洞　市府允強化

台中市政府推出就業促進與弱勢培植等計畫，協助弱勢青年就業，不過議員發現弱勢青少年就業率3年內從77%下降到50%，近乎腰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。