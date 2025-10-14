台中無薪假人數全台最高恐仍存在黑數　市府：無法裁罰會加強宣導

全國目前有超過7700名勞工實施減班休息（俗稱無薪假），其中傳統產業重鎮台中市就有約2500人，全台最多。議員指出，台中申請安定就業補助比率偏低，懷疑存在無薪假黑數導致無法申請補助；市府表示，目前企業放無薪假未通報，並無裁罰機制，會加強宣導。

台中市議會今天進行民政業務質詢。民進黨議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤聯合質詢，張芬郁表示，截至10月初，全國有310家工廠與7755名勞工放無薪假，其中台中就占了117家、2598人，約為3分之1，但仍存在黑數。

張芬郁指出，中央推出多項安定就業措施，但放無薪假的勞工必須得到企業通報，才可以申請；舉例來說，「減班休息勞工再充電計畫」全國有500多人申請，申請率約6.6%，但台中申請人數只有65人，申請率2.5%，為何放無薪假人數全國最多，申請數卻這麼少？

張芬郁認為，企業通報無薪假是勞工申請補助第一步，勞工局不僅應該盡量消除未通報黑數，也不能僅停留在訊息轉發，應成立單一窗口協助查詢，讓勞工知道如何申請補助，落實國家政策，有效協助被迫放無薪假的勞工度過薪水減少的困境。

國民黨議員張廖乃綸表示，企業主放無薪假卻沒有主動通報，會讓勞工無法申請薪資差額補貼，但許多勞工為了保住工作，不敢向政府申訴；市府應該請示中央，找出具體的解決辦法，同時也要延長各項補貼方案的實施期限，不要讓勞工求助無門。

勞工局長林淑媛回應，會加強向企業宣導通報減班休息，但以目前的法規來說，企業不通報也無法裁罰，因此仍會存在黑數；建議中央比照疫情期間的即時上工方案，釋出公部門的短期工作機會，市府也有在研議，是否能在既有財源可行的情況下給予暫時性補貼。