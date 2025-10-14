聽新聞
0:00 / 0:00
彰化國小教師甄試再辦兩年成絕響？縣政府：看情況
彰化縣連續招考國小正式教師3年、國中正式教師1年，考取者被優先分發偏鄉，讓偏鄉學校鬆了一口氣；教育界人士今指出，斷崖式少子化的情況若沒改善，最多再招考兩年就沒教師缺額。縣政府回應表示，年年都有教師退休，將視學生人數、班級數擬訂招考計畫。
彰化縣嚴格實施國中小學教師員額管控，遠高出教育部規定8%上限，教師缺額由代理教師填補，偏鄉小校幾乎每四名教師有1人是代理教師，有的學校正式額員10名教師竟有8人是代理教師，既當導師還有的兼行政主管，引起中央及家長的關注。
縣政府2023年開始招考正式教師，當年遴選90名國小正式教師，普通科占60名，2024年遴選276名國小正式教師，普通科占160名，今年遴選197名國小正式教師，普通科占93名，今年也遴選國中正式教師39名。連續3年招考國小正式教師合計563名。
教育界人士說，不僅彰化縣招考數百名正式教師，其它縣市遴選員額也很多，但少子化狀況沒減緩，遇到民間習俗認為禁忌多的生肖年還斷崖式出生率大減，以彰化縣來講可能2026年、2027年辦理國小正式教師遴選，之後恐無缺額，國中一直存在超額教師問題，可能也沒缺額可辦甄試，有志從事教職者要把握機會。
縣政府教育處表示，少子化情形確實不樂觀，彰化縣這學期國小學生約6萬人、國中約3萬人，但每年都有教師退休，縣政府將視當時中央政策、縣內教師缺額、學生人數訂定教師遴選方案，能辦理遴選就辦理，維持補充教師生力軍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言