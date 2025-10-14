彰化國小教師甄試再辦兩年成絕響？縣政府：看情況

彰化縣連續招考國小正式教師3年、國中正式教師1年，考取者被優先分發偏鄉，讓偏鄉學校鬆了一口氣；教育界人士今指出，斷崖式少子化的情況若沒改善，最多再招考兩年就沒教師缺額。縣政府回應表示，年年都有教師退休，將視學生人數、班級數擬訂招考計畫。

彰化縣嚴格實施國中小學教師員額管控，遠高出教育部規定8%上限，教師缺額由代理教師填補，偏鄉小校幾乎每四名教師有1人是代理教師，有的學校正式額員10名教師竟有8人是代理教師，既當導師還有的兼行政主管，引起中央及家長的關注。

縣政府2023年開始招考正式教師，當年遴選90名國小正式教師，普通科占60名，2024年遴選276名國小正式教師，普通科占160名，今年遴選197名國小正式教師，普通科占93名，今年也遴選國中正式教師39名。連續3年招考國小正式教師合計563名。

教育界人士說，不僅彰化縣招考數百名正式教師，其它縣市遴選員額也很多，但少子化狀況沒減緩，遇到民間習俗認為禁忌多的生肖年還斷崖式出生率大減，以彰化縣來講可能2026年、2027年辦理國小正式教師遴選，之後恐無缺額，國中一直存在超額教師問題，可能也沒缺額可辦甄試，有志從事教職者要把握機會。