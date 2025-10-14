埔里山城馬拉松跑國道 國6埔里段19日管制9小時

「埔里山城派對馬拉松」19日登場，由於活動路線行經高速公路，高速公路局19日凌晨3時至中午12時將封閉國道6號西向37公里處埔里端至29公里處愛蘭交流道，請駕駛人改道行駛。

運動行銷埔里鎮，南投縣埔里愛跑協會承辦「埔里山城派對馬拉松」19日清晨5時到下午1時舉行，組別為5、12、21、42公里，除5公里組，另3組路線行經國道6號，交通部高速公路局中區養護工程分局今天表示，19日凌晨3時至中午12時，封閉國道6號西向埔里端37公里處至愛蘭交流道29公里處路段，請用路人配合改道。

中區養護工程分局發布訊息表示，埔里端改行路線從中山路一段轉和平東路、南安路、育溪路、南環路、愛蘭橋、中山路四段上愛蘭交流道；埔里市區行駛中山路接大城路左轉、南安路右轉、安七街左轉、育溪路右轉、南環路右轉、愛蘭橋左轉中潭公路至愛蘭交流道。

中區分局表示，埔里交流道往愛蘭方向可改道西安路二段、信義路、中山路三段、愛蘭橋、中山路四段至愛蘭交流道；請駕駛人行經交管區域減速慢行，依指示牌面及活動單位設立引導牌面行駛，並遵守管制人員導引及注意高速公路資訊可變標誌顯示訊息。