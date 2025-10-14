埔里山城馬拉松跑國道 國6埔里段19日管制9小時

快訊

中央社／ 南投縣14日電

埔里山城派對馬拉松」19日登場，由於活動路線行經高速公路，高速公路局19日凌晨3時至中午12時將封閉國道6號西向37公里處埔里端至29公里處愛蘭交流道，請駕駛人改道行駛。

運動行銷埔里鎮，南投縣埔里愛跑協會承辦「埔里山城派對馬拉松」19日清晨5時到下午1時舉行，組別為5、12、21、42公里，除5公里組，另3組路線行經國道6號，交通部高速公路局中區養護工程分局今天表示，19日凌晨3時至中午12時，封閉國道6號西向埔里端37公里處至愛蘭交流道29公里處路段，請用路人配合改道。

中區養護工程分局發布訊息表示，埔里端改行路線從中山路一段轉和平東路、南安路、育溪路、南環路、愛蘭橋、中山路四段上愛蘭交流道；埔里市區行駛中山路接大城路左轉、南安路右轉、安七街左轉、育溪路右轉、南環路右轉、愛蘭橋左轉中潭公路至愛蘭交流道。

中區分局表示，埔里交流道往愛蘭方向可改道西安路二段、信義路、中山路三段、愛蘭橋、中山路四段至愛蘭交流道；請駕駛人行經交管區域減速慢行，依指示牌面及活動單位設立引導牌面行駛，並遵守管制人員導引及注意高速公路資訊可變標誌顯示訊息。

賴總統赴台中探訪百歲人瑞 盧秀燕陪同與賴互動熱絡

賴清德總統今日赴台中探訪兩位百歲人瑞，台中市長盧秀燕主持完市政會議，也趕到現場陪同，賴盧一見面握手致意，兩人一路談笑風生...

台中太平社區4樓陽台凌晨轟然墜落 其他住戶怕下一個是我家

台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地，所幸是半夜裡沒有砸傷人，但因為該社區還有許...

台中無薪假人數全台最高恐仍存在黑數　市府：無法裁罰會加強宣導

全國目前有超過7700名勞工實施減班休息（俗稱無薪假），其中傳統產業重鎮台中市就有約2500人，全台最多。議員指出，台中...

彰化國小教師甄試再辦兩年成絕響？縣政府：看情況

彰化縣連續招考國小正式教師3年、國中正式教師1年，考取者被優先分發偏鄉，讓偏鄉學校鬆了一口氣；教育界人士今指出，斷崖式少...

東勢林業文化園區改善工程 明天起改由東坑路出入口進出

為提升東勢林業文化園區遊憩服務品質，林業及自然保育署台中分署推動「園區入口景觀及停車場改善工程」，預計施工至115年12...

台中弱勢青年就業率3年下滑50%…議員批社會安全網漏洞　市府允強化

台中市政府推出就業促進與弱勢培植等計畫，協助弱勢青年就業，不過議員發現弱勢青少年就業率3年內從77%下降到50%，近乎腰...

