「華美的跫音」英文版發表 記錄台中美軍生活

完整記錄1960年代美軍駐紮台中生活風貌與人情故事的專書「華美的跫音」英文版，今天在台中市政府舉行新書發表會，宣告將台中在美援時期所形塑的獨特文化樣貌推向國際。

台中市文化局今天在市政府舉行「華美的跫音」英文版新書發表會，由文化局長陳佳君、前台中市副市長令狐榮達及民進黨台中市議員黃守達共同啟動啟航儀式，宣告原已有中文版的「華美的跫音」將以全新英文譯本姿態登上國際舞台。

陳佳君致詞指出，「華美的跫音」以1950至1960年代美軍駐台為背景，從清泉崗基地、模範村、大楊油庫、美僑新村到美國新聞處，逐一勾勒當年美軍在台中留下的生活記憶與文化影響，不僅具備珍貴史料價值，作者以平易筆觸娓娓道來，讓讀者感受到故事背後的人情溫度，中文版更曾在112年榮獲國史館台灣文獻館「推廣性文獻書刊類佳作」的肯定。

令狐榮達表示，越戰開打後，大批美軍進駐清泉崗空軍基地，台中有很多美軍生活記憶，點點滴滴對台中都有一定的影響，透過英文版的新書，將台中市與美軍交流，介紹給國際讀者，這本書也可成為中美關係很好的參考書籍。

黃守達說，他服務處所在的台中市西區，就有很多美軍的記憶，例如美村路、中美街的路名就記載台美交流歷史，期待過去交流歷史，讓更多人理解台美情誼，也能持續長存。

台中市文化局說明，這本書內容歷經長時間的史料蒐集與田野調查，結合口述訪談與影像授權，從建築、飲食、音樂等多面向切入，呈現美軍影響下的台中日常。例如當年的「蘋果麵包」、「薔薇派」、中美街與美村路的街景風貌，以及美僑新村、土庫里美軍宿舍等地景，都是許多人共同的回憶。書中更特別收錄「美軍在台中」歷史現場小旅行與地景散步地圖，方便讀者按圖索驥，親自走訪昔日場域，體驗跨世代的記憶連結。