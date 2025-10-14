快訊

輝達進駐北士科T17、18 李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

輕鬆省荷包！LINE Pay兩大方案最高5%回饋 消費就送9折優惠券

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

「華美的跫音」英文版發表 記錄台中美軍生活

中央社／ 台中14日電

完整記錄1960年代美軍駐紮台中生活風貌與人情故事的專書「華美的跫音」英文版，今天在台中市政府舉行新書發表會，宣告將台中在美援時期所形塑的獨特文化樣貌推向國際。

台中市文化局今天在市政府舉行「華美的跫音」英文版新書發表會，由文化局長陳佳君、前台中市副市長令狐榮達及民進黨台中市議員黃守達共同啟動啟航儀式，宣告原已有中文版的「華美的跫音」將以全新英文譯本姿態登上國際舞台。

陳佳君致詞指出，「華美的跫音」以1950至1960年代美軍駐台為背景，從清泉崗基地、模範村、大楊油庫、美僑新村到美國新聞處，逐一勾勒當年美軍在台中留下的生活記憶與文化影響，不僅具備珍貴史料價值，作者以平易筆觸娓娓道來，讓讀者感受到故事背後的人情溫度，中文版更曾在112年榮獲國史館台灣文獻館「推廣性文獻書刊類佳作」的肯定。

令狐榮達表示，越戰開打後，大批美軍進駐清泉崗空軍基地，台中有很多美軍生活記憶，點點滴滴對台中都有一定的影響，透過英文版的新書，將台中市與美軍交流，介紹給國際讀者，這本書也可成為中美關係很好的參考書籍。

黃守達說，他服務處所在的台中市西區，就有很多美軍的記憶，例如美村路、中美街的路名就記載台美交流歷史，期待過去交流歷史，讓更多人理解台美情誼，也能持續長存。

台中市文化局說明，這本書內容歷經長時間的史料蒐集與田野調查，結合口述訪談與影像授權，從建築、飲食、音樂等多面向切入，呈現美軍影響下的台中日常。例如當年的「蘋果麵包」、「薔薇派」、中美街與美村路的街景風貌，以及美僑新村、土庫里美軍宿舍等地景，都是許多人共同的回憶。書中更特別收錄「美軍在台中」歷史現場小旅行與地景散步地圖，方便讀者按圖索驥，親自走訪昔日場域，體驗跨世代的記憶連結。

美軍 台中市 中美關係

延伸閱讀

台中環保局調高4000人夜點費 明年起每班100到120元

台中公幼6成教室裝監視器 藍綠議員促提升裝設率

美軍不再赴金門協訓 蕭旭岑：台海很大變化不能等閒視之

中捷藍線遭指開工未動工 盧秀燕：工程進度不錯

相關新聞

賴總統赴台中探訪百歲人瑞 盧秀燕陪同與賴互動熱絡

賴清德總統今日赴台中探訪兩位百歲人瑞，台中市長盧秀燕主持完市政會議，也趕到現場陪同，賴盧一見面握手致意，兩人一路談笑風生...

台中太平社區4樓陽台凌晨轟然墜落 其他住戶怕下一個是我家

台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地，所幸是半夜裡沒有砸傷人，但因為該社區還有許...

台中無薪假人數全台最高恐仍存在黑數　市府：無法裁罰會加強宣導

全國目前有超過7700名勞工實施減班休息（俗稱無薪假），其中傳統產業重鎮台中市就有約2500人，全台最多。議員指出，台中...

彰化國小教師甄試再辦兩年成絕響？縣政府：看情況

彰化縣連續招考國小正式教師3年、國中正式教師1年，考取者被優先分發偏鄉，讓偏鄉學校鬆了一口氣；教育界人士今指出，斷崖式少...

東勢林業文化園區改善工程 明天起改由東坑路出入口進出

為提升東勢林業文化園區遊憩服務品質，林業及自然保育署台中分署推動「園區入口景觀及停車場改善工程」，預計施工至115年12...

台中弱勢青年就業率3年下滑50%…議員批社會安全網漏洞　市府允強化

台中市政府推出就業促進與弱勢培植等計畫，協助弱勢青年就業，不過議員發現弱勢青少年就業率3年內從77%下降到50%，近乎腰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。