賴總統赴台中探訪百歲人瑞 盧秀燕陪同與賴互動熱絡

賴清德總統今日赴台中探訪兩位百歲人瑞，台中市長盧秀燕主持完市政會議，也趕到現場陪同，賴盧一見面握手致意，兩人一路談笑風生，賴清德探訪約20分鐘後，先行搭車離去；盧秀燕送賴清德離開後，則繼續留下來與百歲人瑞寒暄。

賴清德今日上午10時在台中市副市長鄭照新陪同下，先到台中市大安區拜訪洪李英嬌阿嬤，隨後11時在盧秀燕陪同下探訪住在台中市南區的陳活森阿公，兩人一見面握手致意，賴盧的互動相當熱絡。民進黨立委何欣純、民進黨台中市議員陳雅惠、國民黨台中市議員林霈涵等人也都到場。

賴清德致贈總統府及衛福部聯名的金鎖片給百歲人瑞陳活森，盧秀燕也送上重陽敬老禮金1萬元及保暖棉被，誇讚阿公元氣十足。

南區長春里長林姍汝指出，百歲人瑞陳活森因出生時晚報戶口兩年，實際已經102歲，他年輕時從事運輸業，退休後教導太極拳近30年，也曾代表國家赴歐洲、美國、日本等地參賽，學生超過1萬人。

陳活森分享養生之道，他說，過去每天會到公園打拳，但最近筋骨不佳，改成每天清晨散步。三餐吃八分飽，基本都吃原形食物，空腹時會先喝一湯匙橄欖油，照顧腸胃，也經常自己煮粥，搭配木耳、薑母和魚肚等食材。

陳活森阿公說「我記憶力不好了」，盧秀燕則笑說，「沒有！阿公的記憶力比我還好」，也提醒阿公要繼續運動。

另一位百歲人瑞洪李英嬌阿嬤則平時吃早齋，作息規律不挑食，記憶力很好，不但記得兒孫輩的名字還會點名，四代同堂將近90人的大家族感情融洽、和睦團結。