台中太平社區4樓陽台凌晨轟然墜落 其他住戶怕下一個是我家

台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地，所幸是半夜裡沒有砸傷人，但因為該社區還有許多住戶也有類似陽台，是否會同樣墜落，讓住戶人心惶惶。

當地長億里長林泳鰡接獲消息後趕往，他說陽台重約2噸，砸到馬路上，碎石散落一地，畫面相當驚悚，還好只砸毀3樓的鐵窗，沒有人受傷，住戶是老師，趕著一早去上課，交由管委會代為處理，目前先用三角錐把現場圍起。

他說，該社區有230多戶，屋齡雖有35年，已過了保固時間，但墜落的陽台看起來與屋子疑似沒有搭接的鋼筋，已向建商反映，希望負起道義責任，建商表示正開會研究，下午會到現場了解。