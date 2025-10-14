快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

台中太平社區4樓陽台凌晨轟然墜落 其他住戶怕下一個是我家

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地。圖／林泳鰡提供
台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地。圖／林泳鰡提供

台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地，所幸是半夜裡沒有砸傷人，但因為該社區還有許多住戶也有類似陽台，是否會同樣墜落，讓住戶人心惶惶。

當地長億里長林泳鰡接獲消息後趕往，他說陽台重約2噸，砸到馬路上，碎石散落一地，畫面相當驚悚，還好只砸毀3樓的鐵窗，沒有人受傷，住戶是老師，趕著一早去上課，交由管委會代為處理，目前先用三角錐把現場圍起。

他說，該社區有230多戶，屋齡雖有35年，已過了保固時間，但墜落的陽台看起來與屋子疑似沒有搭接的鋼筋，已向建商反映，希望負起道義責任，建商表示正開會研究，下午會到現場了解。

林泳鰡說，該社區是7樓高大樓，每層樓都有水泥花台，如果陽台和房屋主體間都沒有鋼筋連接，可想而見結構是有問題的，也希望市府能協助社區管委會全面總體檢，避免類似事件再次發生。

台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地。圖／林泳鰡提供
台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地。圖／林泳鰡提供
台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地。圖／林泳鰡提供
台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地。圖／林泳鰡提供
台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地。圖／林泳鰡提供
台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地。圖／林泳鰡提供
台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地。圖／林泳鰡提供
台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地。圖／林泳鰡提供

住戶 管委會

延伸閱讀

日照中心長者到社區控窯、教俚語 向學生傳遞生活智慧

有邊坡滑動疑慮 新北石碇大崙山將畫入特定水土保持區

建築用鋼市況降至冰點 未來電爐廠恐難避免限產

新市政大樓建商可分回萬坪？基市：言之過早

相關新聞

賴總統赴台中探訪百歲人瑞 盧秀燕陪同與賴互動熱絡

賴清德總統今日赴台中探訪兩位百歲人瑞，台中市長盧秀燕主持完市政會議，也趕到現場陪同，賴盧一見面握手致意，兩人一路談笑風生...

台中太平社區4樓陽台凌晨轟然墜落 其他住戶怕下一個是我家

台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地，所幸是半夜裡沒有砸傷人，但因為該社區還有許...

豐原國民暨兒童運動中心剛開幕游泳池就整修 民眾批離譜

豐原國民暨兒童運動中心上月1日開幕營運，民眾抱怨昨天想到豐原國兒運游泳，泳池卻整修，質疑才剛開幕不久池就出問題很離譜；豐...

東勢林業文化園區改善工程 明天起改由東坑路出入口進出

為提升東勢林業文化園區遊憩服務品質，林業及自然保育署台中分署推動「園區入口景觀及停車場改善工程」，預計施工至115年12...

台中弱勢青年就業率3年下滑50%…議員批社會安全網漏洞　市府允強化

台中市政府推出就業促進與弱勢培植等計畫，協助弱勢青年就業，不過議員發現弱勢青少年就業率3年內從77%下降到50%，近乎腰...

高鐵台中站交通壅塞 國道一號增匝道仍紙上作業

高鐵台中站周邊交通壅塞，平面道路、國道、台74線不分平日假日都塞。立法院交通委員會昨考察，針對國一新增匝道、台74線銜接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。