快訊

東勢林業文化園區改善工程 明天起改由東坑路出入口進出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
東勢林業文化園區施工期間貯木池環池步道、大雪山林業直販所-山產店仍開放提供服務。圖／林業及自然保育署台中分署提供
東勢林業文化園區施工期間貯木池環池步道、大雪山林業直販所-山產店仍開放提供服務。圖／林業及自然保育署台中分署提供

為提升東勢林業文化園區遊憩服務品質，林業及自然保育署台中分署推動「園區入口景觀及停車場改善工程」，預計施工至115年12月止。工程包括打造全新核心廣場、優化停車設施與公廁空間、改善動線引導，計畫拆除台八線東關路旁的圍牆，施工期間園區照常提供服務，民眾明天起改由東坑路門口進出。

林業保育署台中分署表示，東勢林業文化園區前身為大雪山林業股份有限公司，擁有60年代東亞地區最大製材廠。過去園區周邊設有紅磚圍牆，遮蔽視線，也使園區入口不易辨識，經常造成遊客錯過。

這次工程將以全新設計手法重塑園區形象，揭露原本埋設於地下的東勢「本圳」水道，沿園區邊界營造圳水流經的淺水道與開放水域，展現地方水文與林業歷史的緊密關聯，打造兼具文化與生態意象的「大雪山旅遊軸帶入口」。

施工期間，原台八線東關路出入口、禮堂展場及停車場暫停開放，改由東坑路出入口，大雪山後門進出。因應出入口調整，遊客諮詢站也將暫時移設至修理工廠，修理工廠前廣場設置大客車停車格4格、小客車停車格41格。

貯木池環池步道、修理工廠、大雪山林業直販所-山產店、寬茶一號院仍開放提供服務，林業保育署台中分署提醒民眾，可依園區施工調整事先規劃行程。

東勢林業文化園區入口景觀改善工程施工期間入口調整位置圖。圖／林業及自然保育署台中分署提供
東勢林業文化園區入口景觀改善工程施工期間入口調整位置圖。圖／林業及自然保育署台中分署提供
東勢林業文化園區遊客諮詢站暫時移設至修理工廠，並於修理工廠前廣場設置大、小客車停車格。圖／林業及自然保育署台中分署提供
東勢林業文化園區遊客諮詢站暫時移設至修理工廠，並於修理工廠前廣場設置大、小客車停車格。圖／林業及自然保育署台中分署提供

大雪山 停車格 停車場

相關新聞

賴總統赴台中探訪百歲人瑞 盧秀燕陪同與賴互動熱絡

賴清德總統今日赴台中探訪兩位百歲人瑞，台中市長盧秀燕主持完市政會議，也趕到現場陪同，賴盧一見面握手致意，兩人一路談笑風生...

台中太平社區4樓陽台凌晨轟然墜落 其他住戶怕下一個是我家

台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地，所幸是半夜裡沒有砸傷人，但因為該社區還有許...

豐原國民暨兒童運動中心剛開幕游泳池就整修 民眾批離譜

豐原國民暨兒童運動中心上月1日開幕營運，民眾抱怨昨天想到豐原國兒運游泳，泳池卻整修，質疑才剛開幕不久池就出問題很離譜；豐...

東勢林業文化園區改善工程 明天起改由東坑路出入口進出

為提升東勢林業文化園區遊憩服務品質，林業及自然保育署台中分署推動「園區入口景觀及停車場改善工程」，預計施工至115年12...

台中弱勢青年就業率3年下滑50%…議員批社會安全網漏洞　市府允強化

台中市政府推出就業促進與弱勢培植等計畫，協助弱勢青年就業，不過議員發現弱勢青少年就業率3年內從77%下降到50%，近乎腰...

高鐵台中站交通壅塞 國道一號增匝道仍紙上作業

高鐵台中站周邊交通壅塞，平面道路、國道、台74線不分平日假日都塞。立法院交通委員會昨考察，針對國一新增匝道、台74線銜接...

