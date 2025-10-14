東勢林業文化園區改善工程 明天起改由東坑路出入口進出

為提升東勢林業文化園區遊憩服務品質，林業及自然保育署台中分署推動「園區入口景觀及停車場改善工程」，預計施工至115年12月止。工程包括打造全新核心廣場、優化停車設施與公廁空間、改善動線引導，計畫拆除台八線東關路旁的圍牆，施工期間園區照常提供服務，民眾明天起改由東坑路門口進出。

林業保育署台中分署表示，東勢林業文化園區前身為大雪山林業股份有限公司，擁有60年代東亞地區最大製材廠。過去園區周邊設有紅磚圍牆，遮蔽視線，也使園區入口不易辨識，經常造成遊客錯過。

這次工程將以全新設計手法重塑園區形象，揭露原本埋設於地下的東勢「本圳」水道，沿園區邊界營造圳水流經的淺水道與開放水域，展現地方水文與林業歷史的緊密關聯，打造兼具文化與生態意象的「大雪山旅遊軸帶入口」。

施工期間，原台八線東關路出入口、禮堂展場及停車場暫停開放，改由東坑路出入口，大雪山後門進出。因應出入口調整，遊客諮詢站也將暫時移設至修理工廠，修理工廠前廣場設置大客車停車格4格、小客車停車格41格。