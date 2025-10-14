台中弱勢青年就業率3年下滑50%…議員批社會安全網漏洞　市府允強化

台中市政府推出就業促進與弱勢培植等計畫，協助弱勢青年就業，不過議員發現弱勢青少年就業率3年內從77%下降到50%，近乎腰斬，根本接不住弱勢青少年，形同社會安全網的漏洞，要求徹底檢討現行輔導與轉介流程；市府允諾，會改善相關指標並落實整合資源。

台中市議會今天針對民政委員會業務質詢。民進黨議員陳俞融、陳淑華、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠、謝家宜聯合質詢，陳俞融指出，台中市中低收入戶、家暴被害人、更生少年及「未就學未就業」雙未青少年的就業率，2022年是77.61%，2023年滑落到64.29%，去年更只剩50.72%。

陳俞融表示，市府有數個局處負責相關業務，如教育局每年列管上百名雙未青少年，警察局追蹤曝險少年，但這些孩子離開校園後，局處間的轉介機制失靈，以教育局轉介給勞工局的中途離校學生來說，2022年有48人，去年只剩19人。

陳俞融指出，市府雖編列不少預算，卻分散在各種零碎短效的活動，比如社會局辦理經濟弱勢兒童及少年生活扶助，去年編列1.7億元，只是每月補助弱勢青少年2000餘元，治標不治本，「給他們魚，不教怎麼釣魚」；此外如弱勢青年就業自立培植計畫，補助對象是「穩定就業者」，但弱勢青少年根本找不到工作，看得到吃不到。

陳俞融、陳淑華與陳雅惠等人要求，市府應立即成立跨局處專案小組，檢討現行輔導與轉介流程，並改革績效指標，放棄辦理場次、參與人數等數字，改用穩定就業率或薪資提升等作為標準；基層職訓與企業誘因也是重要面向，建議市府從此處著手。

副市長賴淑惠承諾，會改善相關局處的服務指標，改以「3個月穩定就業率」等實際指標評估，也會整合各機關，落實橫向資源協助。勞工局長林淑媛說，會持續強化青年職涯諮詢、職場體驗等，改善弱勢青年職涯目標不明確的問題，並輔以實作、陪同面試等機制強化求職信心。