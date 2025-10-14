快訊

台灣是美國眼中的「X島」：台裔美人複雜的冷戰情感

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

聽新聞
0:00 / 0:00

台中弱勢青年就業率3年下滑50%…議員批社會安全網漏洞　市府允強化

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市議員陳俞融等人批評，台中弱勢青年就業率3年砍半，形同社會安全網漏洞，要求市府改善；市府回應會改以就業率等實際指標評估，並整合各機關落實橫向資源協助。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議員陳俞融等人批評，台中弱勢青年就業率3年砍半，形同社會安全網漏洞，要求市府改善；市府回應會改以就業率等實際指標評估，並整合各機關落實橫向資源協助。記者陳敬丰／攝影

台中市政府推出就業促進與弱勢培植等計畫，協助弱勢青年就業，不過議員發現弱勢青少年就業率3年內從77%下降到50%，近乎腰斬，根本接不住弱勢青少年，形同社會安全網的漏洞，要求徹底檢討現行輔導與轉介流程；市府允諾，會改善相關指標並落實整合資源。

台中市議會今天針對民政委員會業務質詢。民進黨議員陳俞融、陳淑華、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠、謝家宜聯合質詢，陳俞融指出，台中市中低收入戶、家暴被害人、更生少年及「未就學未就業」雙未青少年的就業率，2022年是77.61%，2023年滑落到64.29%，去年更只剩50.72%。

陳俞融表示，市府有數個局處負責相關業務，如教育局每年列管上百名雙未青少年，警察局追蹤曝險少年，但這些孩子離開校園後，局處間的轉介機制失靈，以教育局轉介給勞工局的中途離校學生來說，2022年有48人，去年只剩19人。

陳俞融指出，市府雖編列不少預算，卻分散在各種零碎短效的活動，比如社會局辦理經濟弱勢兒童及少年生活扶助，去年編列1.7億元，只是每月補助弱勢青少年2000餘元，治標不治本，「給他們魚，不教怎麼釣魚」；此外如弱勢青年就業自立培植計畫，補助對象是「穩定就業者」，但弱勢青少年根本找不到工作，看得到吃不到。

陳俞融、陳淑華與陳雅惠等人要求，市府應立即成立跨局處專案小組，檢討現行輔導與轉介流程，並改革績效指標，放棄辦理場次、參與人數等數字，改用穩定就業率或薪資提升等作為標準；基層職訓與企業誘因也是重要面向，建議市府從此處著手。

副市長賴淑惠承諾，會改善相關局處的服務指標，改以「3個月穩定就業率」等實際指標評估，也會整合各機關，落實橫向資源協助。勞工局長林淑媛說，會持續強化青年職涯諮詢、職場體驗等，改善弱勢青年職涯目標不明確的問題，並輔以實作、陪同面試等機制強化求職信心。

青年 台中市

延伸閱讀

盧秀燕喊公托倍倍增 議員批4311童擠不進去「候補倍倍增」

辦國慶晚會只宣傳盧秀燕？議員批國旗稀疏 中市府：懸掛1.6萬面

中捷藍線遭指開工未動工 盧秀燕：工程進度不錯

中捷車廂滿滿盧秀燕 綠批造神藍稱最佳行銷方式

相關新聞

賴總統赴台中探訪百歲人瑞 盧秀燕陪同與賴互動熱絡

賴清德總統今日赴台中探訪兩位百歲人瑞，台中市長盧秀燕主持完市政會議，也趕到現場陪同，賴盧一見面握手致意，兩人一路談笑風生...

台中太平社區4樓陽台凌晨轟然墜落 其他住戶怕下一個是我家

台中市太平區永祥街的「彩虹園邸社區」4樓的水泥陽台今天凌晨4時許突然轟然落地，所幸是半夜裡沒有砸傷人，但因為該社區還有許...

豐原國民暨兒童運動中心剛開幕游泳池就整修 民眾批離譜

豐原國民暨兒童運動中心上月1日開幕營運，民眾抱怨昨天想到豐原國兒運游泳，泳池卻整修，質疑才剛開幕不久池就出問題很離譜；豐...

東勢林業文化園區改善工程 明天起改由東坑路出入口進出

為提升東勢林業文化園區遊憩服務品質，林業及自然保育署台中分署推動「園區入口景觀及停車場改善工程」，預計施工至115年12...

台中弱勢青年就業率3年下滑50%…議員批社會安全網漏洞　市府允強化

台中市政府推出就業促進與弱勢培植等計畫，協助弱勢青年就業，不過議員發現弱勢青少年就業率3年內從77%下降到50%，近乎腰...

高鐵台中站交通壅塞 國道一號增匝道仍紙上作業

高鐵台中站周邊交通壅塞，平面道路、國道、台74線不分平日假日都塞。立法院交通委員會昨考察，針對國一新增匝道、台74線銜接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。