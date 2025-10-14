聽新聞
彰化永靖 啟用MOOVO公共單車

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化永靖高工MOOVO租賃站昨啟用，縣長王惠美（中）與眾人試騎，並表示將持續拓點。記者林宛諭／攝影
彰化縣永靖鄉昨啟用MOOVO公共自行車租賃站，縣長王惠美表示，目前全縣已有10個鄉鎮市提供MOOVO服務，共設156站、2700輛車，未來持續擴增，打造便利低碳交通環境。

王惠美指出，永靖首波設8個租賃站，包括永靖火車站、成美文化園、鄉公所、永靖國中、永靖高工、永靖國小（東門路）、同安派出所及中華電信永靖站，初期投入80至100輛車，未來依使用情況調度。

王惠美表示，縣府已在彰化市、員林、鹿港、和美、溪湖、田中、花壇、社頭及大村等地建置MOOVO，新增永靖站點象徵彰化推動低碳交通往前邁進。她提醒民眾可搭配TPASS通勤月票使用，前30分鐘免費騎乘；適逢台灣設計展登場，民眾可結合接駁車與MOOVO暢遊各展區。

永靖鄉長魏碩衛表示，MOOVO設置是地方多年期待，可串聯成美文化園、餘三館與陳氏家廟等景點，帶動觀光。

縣府交通處長林孟弘指出，為配合2025台灣設計展，縣府在彰化、鹿港與田中展區周邊新增11個MOOVO站，便利民眾騎乘串聯展館；另預計年底將於二林轉運站設站，服務再擴大。

縣議員張錦昆表示，MOOVO系統獲好評，但電動自行車使用率明顯較高，建議縣府逐步將電動車比例提升至三分之二以上，以提高使用率。

一名學生受訪說，MOOVO比台北Ubike更好騎；另有上班族表示，第二代車款外型美、系統便利，整體體驗佳。林孟弘補充，目前一般型與電動型各半，雖然電動車成本較高，未來仍將以電動車為主，逐步汰換升級。

自行車 彰化 王惠美

